Georgiana Lobonț: „Chestia asta nu e doar din partea mea”. După speculațiile din online, artista spune tot despre Vlăduța Lupău

Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău sunt două dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații. La începutul carierei lor, cele două au fost extrem de apropiate, Vlăduța fiind chiar nașa copilului Georgianei. Între timp, lucrurile s-au mai răcit între ele, iar fiecare a avut mici înțepături una la adresa celeilalte. Odată cu aceste controverse, carierele lor au continuat să explodeze și să le facă și mai urmărite, și mai apreciate. Nu au mai discutat despre relația lor, dar, cum CANCAN.RO vă ține la curent mereu noutățile din showbiz, am stat de vorbă Georgiana care ne-a dezvăluit cum sunt relațiile acum cu nașa, Vlăduța Lupău. Printre altele, artista a făcut și dezvăluiri despre turneul ei din America, dar și cât de dificil a fost pentru ea să-și lase pentru prima dată familia acasă (în casă și locație nouă) cât timp a fost plecată.

Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț sunt numele feminine cele mai apreciate din muzica de petrecere de la noi, iar relația dintre ele a fost îndelung dezbătută de presă. Cu toate că inițial au avut o relație extrem de apropiată, Vlăduța fiind nașa copiilor Georgianei, între ele a existat în urmă cu mai mulți ani un scandal mediatic în urma căruia relația se răcise considerabil. În urmă cu câteva luni, Vlăduța și Georgiana au fost prezente pe aceeași scenă la concertul aniversar de la Sala Palatului al Mariei Dragomiroiu, dar au preferat să păstreze totul la nivel profesional. Acum, fina ne spune care este relația cu nașa copiilor ei, dar ne dezvăluie și ce schimbări au mai avut loc în viața ei în ultima perioadă.

Georgiana Lobonț, despre relația cu Vlăduța Lupău: „Cu toții trecem prin bune și prin rele”

Relația dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău a fost ani la rândul în centrul atenției publicului. De la prietenia strânsă, la legătura spirituală care le-a unit, până la momentele tensionate care au alimentat speculațiile privind legătura lor, toate acestea au stârnit rumoare și numeroase semne de întrebare. După ce au apărut împreună pe scenă la cinci ani de la momentul în care s-au certat, fanii au crezut că cele două se vor împăca. Nu a fost cazul atunci și niciuna nu a ținut să facă lumină în ceea ce privește legătura lor. Acum, Georgiana Lobonț spune care e, de fapt, relația reală cu nașa copiilor ei, Vlăduța Lupău.

E bună relația cu Vlăduța. Ne-am întâlnit anul trecut la concertul doamnei Maria Dragomiroiu, totul a fost foarte frumos. Fiecare își vede de cariera ei, ne urmăim, ne respectăm, ne apreciem. Chestia asta nu e doar din partea mea, este și din partea ei. A fost într-adevăr un moment, după cum știți, dar e ca o situație care se întâmplă în orice familie. Cu toții trecem și prin bune, și prin rele. Ne mai certăm, ne mai împăcăm, așa e în viață. Eu o apreciez mai ales că este și nașa copiilor mei, muncește foarte mult și nu e ușor să ai și carieră, și viață de familie. Am doar cuvinte de laudă la adresa ei”, a spus Georgiana Lobonț pentru CANCAN.RO.

Georgiana Lobonț se concentrează pe viața profesională, iar recent a lansat un nou proiect la care a muncit mai bine de un an alături de Costel Biju și Costi Ioniță.

„Eu și Costel Biju am fost invitați de Costi Ionită să facem o melodie, e un proiect foarte fain pe care Costi l-a produs acum vreo 20 de ani, iar acum mi s-a dorit să o readucem la viață și să o reactualizăm și să o adaptăm la vremurile astea în care trăim. Am lucrat în secret la proiectul acesta încă de anul trecut. Lucrez la proiectele noi, pregătesc concertele religioase la Arena Cluj și la Arena Oradea. Eu abordez toate genurile muzică, de petrecere, muzică populară, colinde și muzică ușoară, a mai spus artista.

Artista a plecat prima dată fără soțul ei, Rareș: „A trebuit să ne sacrificăm”

Munca înnobilează omul, asta pare să fie și deviza artistei care nu face deloc pauză, indiferent de sacrificii. Recent s-a întors dintr-un amplu turneu pe care l-a avut în America, acolo unde a susținut concerte în nouă state. Experiența a fost memorabilă din punct de vedere profesional, dar a venit la pachet cu multe sacrificii pe plan personal. Copiii ei au rămas acasă alături de soțul ei, Rareș, care este pentru prima dată când nu a însoțit-o.

„Am fost în turneu în America, m-am întors săptămâna trecută, am fost 3 săptămâni plecată în L.A., în Vegas, am fost în nouă state și am cântat. A fost foarte frumos, dar să știi că, sincer, mi-a fost foarte dor de copii. Am fost plecată fără Rareș pentru prima oară. A fost trist fără el. Am fost cu Ramona, sora mea mai mică, e și managera mea și a și cântat, dar faptul că Rareș nu a fost, mi-a fost destul de greu. Rareș a trebuit să rămână acasă cu copiii. Noi, înainte cu o săptămână să plecăm în turneu,ne-am mutat în Cluj și pentru a nu fii prea multe emoții pentru ei, și noi plecați, și școala nouă, și mediul nou, am hotărât că e mai bine așa pentru inimioara lor și pentru psihicul lor să rămână unul dintre noi acasă. Și nu aveam cum să rămân eu, așa că a trebuit să ne sacrificăm. Dar a fost foarte bine”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

Georgiana Lobonț trece printr-o perioadă plină de schimbări și pe plan personal, căci recent s-a mutat într-un penthouse alături de familia ei.

E foarte frumos, e superb în noua casă, mai frumos decât ne-am putut imagina.Ne-am adaptat foarte bine. Totul ni se pare foarte linistitor. E frumos să stai la casa ta. Ne-a luat un an de zile să amenajăm totul. Am cumpărat penthouseul, era semifinisat și noi l-am făcut pe placul nostru. Să înțeleagă lumea, nu ne-am mutat la casa aceea frumoasă din Dej despre care vorbeam la un moment dat, conacul acela, acolo se va întâmpla altceva, o să vă zic în curând despre ce e vorba. Nu mai vreau să spun înainte planurile pentru că de multe ori s-au stricat. Și apropiații îmi ziceau să nu mai spun planurile mele, să las să se întâmple și după să anunț, a spus Georgiana Lobonț.

CITEȘTE ȘI: Le-am “descusut” ușor pe Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț. Cum a evoluat relația dintre cele două dive ale muzicii populare

ACCESEAZĂ ȘI: Cum arată locuința de lux a Georgianei Lobonț. Penthouse-ul din Cluj a fost amenajat cu ajutorul unui designer

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.