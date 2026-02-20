Acasă » Știri » Minoră dispărută în Sectorul 6 din Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert

De: Alina Drăgan 20/02/2026 | 23:27
Minoră dispărut în sectorul 6 din Capitală /Foto: Poliția Capitalei

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei fetițe în vârstă de 12 ani. Se pare că familia nu mai reușește să dea de ea sau să o contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile. A fost emis și mesaj Ro-Alert.

Poliția Capitalei a fost sesizată la data de 20 februarie 2026 cu privire la dispariția numitei Nicolae Elena Maria, în vârstă de 12 de ani. Se pare că minora a dispărut, iar părinții nu reușesc să dea de urma ei. Îngrijorați, aceștia au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele Elenei Maria Nicolae sunt: înălțime – 1,46 m, greutate – 35 kg, păr blond lung, ochi albaștri, ten deschis.

La momentul dispariției fata de 12 ani purta: blugi de culoare gri, hanorac negru, geacă din blană de culoare roz, un fes de culoare gri. Are asupra sa un rucsac de dimensiuni mici de culoare roșie.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea minorei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. A fost emis și mesaj Ro-Alert.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Nicolae Elena Maria. Este lege

Cine o vede pe Nicolae Elena Maria este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

