Cercetătorii avertizează: extratereștrii ar avea o putere pe care nu o putem înțelege sau combate

De: Diana Cernea 11/04/2026 | 00:50
Puterea extratereștrilor ar putea să ne eclipzeze, sursa-colaj CANCAN.RO

Viața extraterestră inteligentă ar putea fi mult mai avansată decât ne imaginăm, iar tehnologia pe care o dețin aceste specii ar avea capacitatea de a distruge omenirea într-o fracțiune de secundă, potrivit unor cercetători citați de New York Post.

Declarațiile vin pe fondul unor dezvăluiri și speculații tot mai intense legate de fenomene aeriene neidentificate, cunoscute anterior drept OZN-uri, și de presupuse informații clasificate la nivel guvernamental.

Tehnologie „superioară”, imposibil de combătut

Dr. Don Donderi, fost profesor la Universitatea McGill și cercetător în domeniul fenomenelor OZN, susține că aceste forme de viață ar avea un avantaj tehnologic covârșitor.

„Au tehnologia și puterea de a depăși orice avem noi”, a declarat acesta, avertizând că omenirea nu ar avea nicio șansă în fața unor astfel de entități.

Potrivit lui Donderi, publicul informat știe deja că aceste fenomene există și că reprezintă „mașinării avansate pe care nu știm să le construim”, operate de inteligențe superioare.

El merge chiar mai departe de atât și afirmă că „nicio instituție umană, fie ea locală sau globală, nu are capacitatea tehnică de a opri extratereștrii dacă aceștia ar decide să acționeze împotriva noastră”.

Ce spun politicienii și oficialii

Afirmațiile cercetătorului vin după ce congresmanul american Tim Burchett a sugerat că informațiile clasificate despre extratereștri ar putea „ține oamenii treji noaptea” dacă ar deveni publice.

În același timp, fostul președinte Barack Obama a alimentat dezbaterea, spunând într-un interviu că „extratereștrii sunt reali”, deși a precizat ulterior că nu a văzut dovezi concrete în timpul mandatului său.

Actualul președinte Donald Trump a declarat, la rândul său, că administrația sa începe procesul de desecretizare a documentelor legate de viața extraterestră, deși a admis că nu există încă certitudini.

„Nu știu dacă sunt reali sau nu, dar am întâlnit oameni serioși care spun că au văzut lucruri foarte ciudate pe cer”, a spus acesta.

Dovezi, controverse și scepticism

În ultimii ani, sute de incidente cu obiecte zburătoare neidentificate au fost înregistrate de piloți militari și sisteme radar, iar audierile din Congresul SUA din 2023 și 2024 au crescut presiunea pentru transparență. Cu toate acestea, oficialii Pentagonului au precizat că nu există dovezi verificabile că aceste fenomene ar fi de origine extraterestră.

Sean Kirkpatrick, fost director al biroului de investigare a OZN-urilor din cadrul Pentagonului, a respins teoriile alarmiste, susținând că nu a găsit nicio dovadă privind existența extratereștrilor și că unele informații ar putea fi exagerate sau interpretate greșit.

Mai mult, vicepreședintele J.D. Vance a lansat o ipoteză controversată, sugerând că unele dintre aceste apariții ar putea avea explicații religioase, nu extraterestre. În lipsa unor dovezi clare, subiectul rămâne deschis, situându-se la granița dintre știință, speculație și teorii ale conspirației.

Totuși, pe măsură ce tot mai multe informații ies la iveală, interesul publicului crește, iar întrebarea fundamentală persistă: suntem sau nu singuri în univers? Și dacă nu, cât de pregătiți suntem pentru ceea ce ar putea urma?

CITEȘTE ȘI: Obama vorbește despre „realitatea extratereștrilor”, Trump promite desecretizarea dosarelor OZN. Adevărul despre viața în spațiu

Ce a apărut deasupra misterioasei „Zone 51” din SUA. Cu puțin timp înainte, Donald Trump ceruse declasificarea unor informații despre extratereștri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adevărata istorie a carpetelor de perete cu Răpirea din Serai, Cerbul și căprioara bând apă la izvor, păuni sau dansatoare de flamenco. Povestea pe care nu ți-a spus-o nimeni din presa românească
Știri
Adevărata istorie a carpetelor de perete cu Răpirea din Serai, Cerbul și căprioara bând apă la izvor, păuni…
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Știri
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Trump vrea un arc de triumf la Washington, de aproape trei ori mai înalt decât cel din București
Mediafax
Trump vrea un arc de triumf la Washington, de aproape trei ori mai...
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
Gandul.ro
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele...
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un britanic. „S-au aprins 20 de martori și s-a oprit brusc. Trebuie retrasă de pe piață”
Adevarul
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un...
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii...
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie
Click.ro
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
Gandul.ro
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adevărata istorie a carpetelor de perete cu Răpirea din Serai, Cerbul și căprioara bând apă la ...
Adevărata istorie a carpetelor de perete cu Răpirea din Serai, Cerbul și căprioara bând apă la izvor, păuni sau dansatoare de flamenco. Povestea pe care nu ți-a spus-o nimeni din presa românească
Horoscop 11 aprilie 2026. Zodia care face cheltuieli peste măsură
Horoscop 11 aprilie 2026. Zodia care face cheltuieli peste măsură
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Un istoric care cerceta viața lui Iisus s-a convertit la creștinism! Experiența supranaturală care ...
Un istoric care cerceta viața lui Iisus s-a convertit la creștinism! Experiența supranaturală care l-a determinat să ia această decizie
Cuptorul electric îți umflă factura de Paște mai mult decât crezi. Câți bani în plus plătești ...
Cuptorul electric îți umflă factura de Paște mai mult decât crezi. Câți bani în plus plătești pentru câteva zile de gătit
Ultimele momente din viața politicianului care a murit pe A1. Iubita face dezvăluiri cutremurătoare: ...
Ultimele momente din viața politicianului care a murit pe A1. Iubita face dezvăluiri cutremurătoare: „Când am deschis ochii, era un zgomot infernal de fiare”
Vezi toate știrile