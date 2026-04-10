Cercetătorii avertizează: extratereștrii ar avea o putere pe care nu o putem înțelege sau combate

Viața extraterestră inteligentă ar putea fi mult mai avansată decât ne imaginăm, iar tehnologia pe care o dețin aceste specii ar avea capacitatea de a distruge omenirea într-o fracțiune de secundă, potrivit unor cercetători citați de New York Post.

Declarațiile vin pe fondul unor dezvăluiri și speculații tot mai intense legate de fenomene aeriene neidentificate, cunoscute anterior drept OZN-uri, și de presupuse informații clasificate la nivel guvernamental.

Tehnologie „superioară”, imposibil de combătut

Dr. Don Donderi, fost profesor la Universitatea McGill și cercetător în domeniul fenomenelor OZN, susține că aceste forme de viață ar avea un avantaj tehnologic covârșitor.

„Au tehnologia și puterea de a depăși orice avem noi”, a declarat acesta, avertizând că omenirea nu ar avea nicio șansă în fața unor astfel de entități.

Potrivit lui Donderi, publicul informat știe deja că aceste fenomene există și că reprezintă „mașinării avansate pe care nu știm să le construim”, operate de inteligențe superioare.

El merge chiar mai departe de atât și afirmă că „nicio instituție umană, fie ea locală sau globală, nu are capacitatea tehnică de a opri extratereștrii dacă aceștia ar decide să acționeze împotriva noastră”.

Ce spun politicienii și oficialii

Afirmațiile cercetătorului vin după ce congresmanul american Tim Burchett a sugerat că informațiile clasificate despre extratereștri ar putea „ține oamenii treji noaptea” dacă ar deveni publice.

În același timp, fostul președinte Barack Obama a alimentat dezbaterea, spunând într-un interviu că „extratereștrii sunt reali”, deși a precizat ulterior că nu a văzut dovezi concrete în timpul mandatului său.

Actualul președinte Donald Trump a declarat, la rândul său, că administrația sa începe procesul de desecretizare a documentelor legate de viața extraterestră, deși a admis că nu există încă certitudini.

„Nu știu dacă sunt reali sau nu, dar am întâlnit oameni serioși care spun că au văzut lucruri foarte ciudate pe cer”, a spus acesta.

Dovezi, controverse și scepticism

În ultimii ani, sute de incidente cu obiecte zburătoare neidentificate au fost înregistrate de piloți militari și sisteme radar, iar audierile din Congresul SUA din 2023 și 2024 au crescut presiunea pentru transparență. Cu toate acestea, oficialii Pentagonului au precizat că nu există dovezi verificabile că aceste fenomene ar fi de origine extraterestră.

Sean Kirkpatrick, fost director al biroului de investigare a OZN-urilor din cadrul Pentagonului, a respins teoriile alarmiste, susținând că nu a găsit nicio dovadă privind existența extratereștrilor și că unele informații ar putea fi exagerate sau interpretate greșit.

Mai mult, vicepreședintele J.D. Vance a lansat o ipoteză controversată, sugerând că unele dintre aceste apariții ar putea avea explicații religioase, nu extraterestre. În lipsa unor dovezi clare, subiectul rămâne deschis, situându-se la granița dintre știință, speculație și teorii ale conspirației.

Totuși, pe măsură ce tot mai multe informații ies la iveală, interesul publicului crește, iar întrebarea fundamentală persistă: suntem sau nu singuri în univers? Și dacă nu, cât de pregătiți suntem pentru ceea ce ar putea urma?

