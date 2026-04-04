Obama vorbește despre „realitatea extratereștrilor”, Trump promite desecretizarea dosarelor OZN. Adevărul despre viața în spațiu

Subiectul vieții extraterestre a revenit în prim-plan după ce fostul președinte american Barack Obama a vorbit despre „realitatea extratereștrilor”, iar Donald Trump a anunțat că ar putea ordona desecretizarea unor dosare guvernamentale privind OZN-urile.

În lipsa unor dovezi clare, curiozitatea publică rămâne însă mai puternică decât certitudinile științifice.

Ce au spus Obama și Trump

Discuția a fost reaprinsă după ce Barack Obama a declarat într-un podcast că „ei sunt reali”, precizând ulterior că se referea la probabilitatea statistică a existenței vieții în vastitatea universului, nu la vizite extraterestre confirmate pe Pământ. Obama a subliniat că, în timpul mandatului său, nu a existat niciun contact oficial cu extratereștri.

La rândul său, Donald Trump a criticat afirmațiile, sugerând că astfel de declarații pot alimenta speculațiile. Ulterior, Trump a anunțat că, pe fondul interesului public, ar putea solicita Departamentului Apărării și altor agenții să identifice și să facă publice dosare legate de extratereștri, OZN-uri și fenomene aeriene neidentificate (UAP).

Fascinația pentru OZN-uri: de la Roswell la UAP

Interesul pentru obiecte zburătoare neidentificate datează de zeci de ani. În 1947, cazul Roswell din New Mexico a devenit simbolul teoriilor despre mușamalizări guvernamentale, după ce armata americană a anunțat inițial recuperarea unui „disc zburător”, pentru ca ulterior să retracteze informația și să vorbească despre un balon meteorologic.

În ultimele decenii, termenul OZN a fost înlocuit oficial cu UAP-„Unidentified Aerial Phenomena”- pentru a evita conotațiile speculative.

Mărturii ale piloților militari

În 2004, piloți ai Marinei SUA au raportat observarea unui obiect care se deplasa într-un mod imposibil de explicat prin tehnologia cunoscută. Ulterior, între 2014 și 2015, alți piloți au semnalat apariții frecvente pe coasta de est a SUA.

În 2023, o audiere în Congres a inclus declarații ale unor foști oficiali din domeniul informațiilor. Unii au susținut că ar exista vehicule de origine necunoscută recuperate de autorități, însă aceste afirmații nu au fost confirmate prin dovezi publice verificabile.

Ce spune Pentagonul

Un raport publicat de Pentagon în noiembrie 2024 a analizat sute de incidente UAP. O parte dintre cazuri au fost explicate prin obiecte obișnuite, precum baloane, păsări sau drone, iar restul sunt încă în analiză.

Biroul pentru Rezolvarea Anomaliilor Multidomeniu (AARO) a investigat peste 1.600 de incidente până în octombrie 2024, fără a găsi dovezi care să indice existența tehnologiei extraterestre sau a vieții din afara Pământului.

Ce cred americanii

Sondajele arată o creștere a credinței în existența extratereștrilor. Un studiu YouGov realizat în 2025 a indicat că peste jumătate dintre respondenți consideră că viața extraterestră „probabil” sau „cu siguranță” există, iar aproape jumătate cred că ar fi posibil ca extratereștrii să fi vizitat deja Pământul.

Totuși, comunitatea științifică rămâne prudentă.

Între curiozitate și dovezi

Declarațiile recente ale lui Obama și Trump au readus în atenție o dezbatere veche: există viață în afara Pământului? În timp ce probabilitatea statistică a existenței altor forme de viață în univers este susținută de mulți oameni de știință, nu există până în prezent dovezi verificate care să confirme vizite extraterestre sau tehnologii de origine non-umană.

Până la apariția unor probe concludente, subiectul rămâne la granița dintre știință, politică și fascinație colectivă.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump își continuă războiul cu vedetele de la Hollywood. Președintele american amenință că îl va deporta pe Robert De Niro

Hillary Clinton a depus mărturie în fața Congresului SUA. Ce spune despre Jeffrey Epstein: „Vreau ca adevărul să iasă la iveală”