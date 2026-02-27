Acasă » Știri » Știri externe » Hillary Clinton a depus mărturie în fața Congresului SUA. Ce spune despre Jeffrey Epstein: „Vreau ca adevărul să iasă la iveală”

De: Daniel Matei 27/02/2026 | 20:41
Sursa foto: Profimedia

Hillary Clinton a declarat în fața unei comisii din Congresul american că „nu are nicio idee” despre infracțiunile comise de Jeffrey Epstein, și a cerut ca președintele Donald Trump să fie interogat sub jurământ cu privire la asocierea sa cu finanțatorul american.

Fosta candidată democrată la alegerile prezidențiale a depus mărturie cu ușile închise în fața unei comisii din Congres care anchetează cazul. Soțul ei, fostul președinte Bill Clinton, urmează să vorbească și el în fața comisiei, scrie BBC.

„Vreau să văd adevărul ieșind la iveală”, a declarat fosta secretară de stat.

Inițial, soții Clinton s-au opus audierii, susținând că aceasta este motivată politic. În cele din urmă, însă, aceștia au acceptat să depună mărturie, având în vedere că se profila împotriva lor o posibilă procedură de sfidare a Congresului. Clinton și Trump neagă că ar fi comis vreo infracțiune în legătură cu Epstein.

După ce a petrecut șase ore joi vorbind cu membrii Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, Clinton a declarat presei că este „dezamăgită” că mărturia nu a fost făcută publică, „așa că nu ar trebui să fiu aici să o prezint pentru voi”.

De asemenea, ea l-a felicitat pe președintele Comisiei, James Comer, pentru că a ridicat o serie de întrebări importante despre natura anchetei și pentru că a ascultat-o ​​cu privire la domeniile pe care le consideră importante.

„Am apreciat acest lucru. Vreau să văd adevărul ieșind la iveală, așa că a fost o modalitate liniștitoare de a pune capăt unei depoziții foarte lungi și repetitive”, a spus ea despre Comer.

Clinton a mai spus că i-a criticat pe membrii republicani ai comisiei pentru că nu au întrebat nicio altă persoană pe care au depus mărturie despre Epstein sau despre asociata sa condamnată, Ghislaine Maxwell.

Bill Clinton urmează să depună și el mărturie

Soțul acesteia, fostul președinte Bill Clinton, urmează să depună și el mărturie, în cursul zilei de vineri, ora locală. Numele acestuia a fost menționat de mai multe ori în documentele făcute publice până acum în legătură cu dosarul Epstein.

Potrivit acestora, fostul președinte a călătorit cu avionul privat al lui Jeffrey Epstein de cel puțin 16 ori între 2002 și 2003, Ghislaine Maxwell confirmând prezența sa în avion. Dosarele publicate includ fotografii cu Clinton într-o cadă cu hidromasaj cu o femeie a cărei identitate este ascunsă, într-o piscină cu Maxwell și într-un avion privat cu o femeie în poală.

Un portret neobișnuit care îl înfățișează pe Clinton purtând o rochie albastră și relaxându-se într-un fotoliu a fost găsit atârnat în apartamentul lui Epstein din New York. E-mailurile dintre Maxwell și personalul lui Clinton au arătat discuții despre aranjamentele de călătorie și cină, inclusiv o invitație din partea lui Epstein pentru Clinton de a participa la o cină.

Bill şi Hillary Clinton vor fi audiați în faţa Congresului SUA, în dosarul Epstein. „Vouă nu vă pasă”

Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă din nou la îndoială de fratele său. „De ce fac această șaradă?”

