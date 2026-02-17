Acasă » Știri » Știri externe » Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă din nou la îndoială de fratele său. „De ce fac această șaradă?”

Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă din nou la îndoială de fratele său. „De ce fac această șaradă?”

De: Daniel Matei 17/02/2026 | 13:50
Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă din nou la îndoială de fratele său. „De ce fac această șaradă?”
Sursa foto: Profimedia

Fratele lui Jeffrey Epstein, Mark Epstein, susține că pedofilul american a fost ucis în timp ce se afla în închisoare și nu a murit prin sinucidere, așa cum s-a relatat.

Finanțatorul a fost închis în iulie 2019 și a fost găsit mort în celula sa o lună mai târziu, în urma unei presupuse spânzurări. Mark Epstein nu crede, însă, în versiunea oficială și continuă să susțină că moartea fratelui său a fost, de fapt, o crimă.

Mark a explicat în timpul unei apariții la NewsNation Now pe 9 ianuarie că „mai multe date despre autopsie vor fi publicate în februarie, date care vor dovedi crima”. El a fost cel care a identificat corpul fratelui său la momentul morții, declarând publicației că rănile „nu corespundeau cu modul în care ar fi arătat corpul unui om găsit spânzurat”, scrie AOL.

„Există doar trei moduri de a muri în închisoare: sinucidere, cauze naturale sau crimă. Și Jeff a fost ucis. Vreau să știu cine l-a ucis și în numele cui”, a declarat la acea vreme Mark Epstein.

Fratele lui Jeffrey Epstein spune că autoritățile americane încearcă să mușamalizeze totul

Apoi, el a afirmat că anchetele anterioare sunt pur și simplu o „mușamalizare”. „De ce această șaradă?”, a întrebat el. „Pe cine încearcă să protejeze?”

„În timpul alegerilor din 2016 dintre Hillary Clinton şi Donald Trump, Jeffrey a spus, şi citez: «dacă aş spune ce ştiu despre cei doi candidaţi, alegerile ar trebui anulate». Acuz Departamentul de Justiție că a ascuns uciderea lui Jeffrey”, a declarat el pentru BFMTV.

El a făcut declaraţii similare şi pentru NBC, pe 19 iulie 2025, după publicarea concluziilor FBI. „Mă tem că fratele meu a fost ucis”, a afirmat el, adăugând: „Sunt din ce în ce mai convins că a fost asasinat şi toţi cei care examinează faptele ajung la aceeaşi concluzie, nu-i aşa?” .

În noiembrie 2025, Mark a susținut în fața lui Erin Burnett, reporterul OutFront de la CNN, că întârzierea președintelui Donald Trump în publicarea documentelor a fost intenționată.

„Sunt doar lucruri acolo pe care nu vrea ca oamenii să le vadă. Adică, asta… pare evident”, a spus Mark, adăugând că Jeffrey Epstein și Donald Trump erau prieteni și au zburat împreună cu avioanele lor private în mai multe rânduri.

„Se spune că Donald a fost în avionul lui Jeff de vreo șapte ori, dar mă întreb dacă au verificat jurnalele de zbor ale lui Donald din acele zile pentru a vedea de câte ori a fost Jeffrey în avionul său. Știu că Jeffrey mi-a spus în mai multe rânduri că a zburat cu Donald. Și Donald a fost în biroul lui Jeffrey destul de des în anii ’90. Erau buni prieteni, toată lumea din jur știa asta”, a spus Mark Epstein.

CITEȘTE ȘI:

Derapaj la Fox News. Un prezentator este ținta criticilor după o declarație revoltătoare despre Jeffrey Epstein

O sursă apropiată infirmă zvonurile cum că Regele Charles l-ar fi ajutat pe Andrew să îi plătească 12 milioane de lire Virginiei Giuffre

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Actrița care locuiește în condiții de neimaginat cu cei 5 copii, după ce și-a pierdut milioanele de dolari: „Casa mea seamănă cu o magazie”
Showbiz internațional
Actrița care locuiește în condiții de neimaginat cu cei 5 copii, după ce și-a pierdut milioanele de dolari:…
Divorțul anului! Jessica Alba îi plătește milioane de dolari lui Cash Warren pentru a pune capăt mariajului
Showbiz internațional
Divorțul anului! Jessica Alba îi plătește milioane de dolari lui Cash Warren pentru a pune capăt mariajului
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×