Robert Duvall a murit la 95 de ani. Era cunoscut pentru rolurile sale din „Nașul” și „Apocalypse Now”

Lumea filmului a pierdut una dintre cele mai respectate și influente figuri ale sale. Actorul american Robert Duvall, cunoscut pentru rolurile sale din „Nașul” și „Apocalypse Now”, a încetat din viață la vârsta de 95 de ani, fiind alături de familia sa.

Vestea cu privire la moartea actorului a fost confirmată de soția sa, care a precizat că actorul s-a stins din viață în propria locuință, fiind înconjurat de familie. Dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere impresionante, desfășurate pe parcursul a peste șase decenii.

„Ieri ne-am luat rămas bun de la dragul meu soț, prieten prețios și unul dintre cei mai mari actori ai epocii noastre. Bob a murit în pace, acasă”, a scris Luciana Duvall într-un comunicat distribuit pe rețelele de socializare.

Cine a fost Robert Duvall

Robert Duvall a devenit celebru la nivel internațional datorită rolului lui Tom Hagen din filmul „Nașul”, regizat de Francis Ford Coppola, interpretare care i-a adus prima nominalizare la Oscar. A reluat personajul și în continuarea din 1974, însă a ales să nu apară în a treia parte a trilogiei, invocând neînțelegeri financiare. Un alt rol memorabil a fost cel din „Apocalypse Now”, unde replica sa despre mirosul de napalm a rămas una dintre cele mai cunoscute din istoria filmului.

Născut în San Diego, într-o familie cu tradiție militară, Robert Duvall a studiat inițial în Illinois și a servit în armată în timpul Războiului din Coreea. Ulterior, s-a mutat la New York pentru a se forma ca actor, unde a împărțit locuința cu Dustin Hoffman și a legat prietenii durabile cu Gene Hackman. Primul succes major l-a avut în „Să ucizi o pasăre cântătoare”, film care i-a deschis drumul spre o carieră solidă.

Oscarul l-a câștigat în 1983 pentru rolul din „Tender Mercies”, unde a interpretat un cântăreț de muzică country. A excelat și în televiziune, obținând un premiu Emmy, și s-a remarcat ca regizor și scenarist. De-a lungul vieții, a fost căsătorit de patru ori și a rămas activ profesional până la vârste înaintate.

