Acasă » Știri » Știri externe » Meghan Markle și Prințul Harry publică prima poză cu fiica lor după ani întregi. Ultima fotografie publică fusese făcută în 2022

Meghan Markle și Prințul Harry publică prima poză cu fiica lor după ani întregi. Ultima fotografie publică fusese făcută în 2022

De: Daniel Matei 16/02/2026 | 22:10
Meghan Markle și Prințul Harry publică prima poză cu fiica lor după ani întregi. Ultima fotografie publică fusese făcută în 2022
Sursa foto: Shutterstock

Meghan Markle și prințul Harry au postat recent pe rețelele sociale o imagine în care apare fiica lor Lilibet, în vârstă de patru ani și jumătate.

Imaginea este una extrem de rară, dat fiind faptul că Meghan și Harry, care mai au împreună un băiețel în vârstă de șase ani, Archie, evită să își expună public copiii, mai ales în mediul online.

Imaginea a fost postată chiar de Ziua Îndrăgostiților și vine ca un omagiu adus de cei doi dragostei pe care o simt pentru copiii lor.

În fotografie, Harry, în vârstă de 41 de ani, îmbrăcat într-un tricou, o ține în brațe pe Lilibet Diana, în vârstă de 4 ani, care poartă un tutu roz de balet și colanți și strânge în brațe un buchet mare de baloane roșii, scrie USA Today.

„Aceștia doi + Archie = Ziua Îndrăgostiților pentru totdeauna”, a scris Meghan sâmbătă, 14 februarie, cu un emoji în formă de inimă roșie, referindu-se la fiul său, Prințul Archie, în vârstă de 6 ani.

Sursa foto: Instagram

Meghan Markle și Harry evită să posteze poze cu copiii lor

Copiii lui Harry și Meghan apar de obicei în fotografiile de pe rețelele sociale ale lui Meghan fie în fotografii făcute din spate, fie cu fețele acoperite cu stickere, tocmai pentru a evita expunerea prea mare.

Este prima dată când fanii au văzut chipul lui Lilibet de când aceasta era bebeluș, după o fotografie de la prima ei aniversare, publicată imediat după o călătorie în Anglia pentru Jubileul de Platină al străbunicii sale, regina Elisabeta a II-a, din 2022. De altfel, Lilibet este porecla din copilărie a regretatei regine.

Între timp, Prințul William, fratele mai mare al lui Harry, și soția sa, Prințesa Kate, au marcat Ziua Îndrăgostiților cu o fotografie de la ședința foto cu Josh Shinner, realizată pentru felicitarea de Crăciun a cuplului regal din 2025.

Fotografia a fost una simplă, cu descrierea „La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților”, cu o pereche de inimioare roz.

CITEȘTE ȘI:

Regele Charles a făcut apel la Kate Middleton să îl ajute să rezolve o problemă de familie. Relația prințesei cu William ar putea avea de suferit

Ce se va întâmpla cu serialul lui Meghan Markle de pe Netflix. „Ar putea exista noi colaborări în viitor”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Actrița care locuiește în condiții de neimaginat cu cei 5 copii, după ce și-a pierdut milioanele de dolari: „Casa mea seamănă cu o magazie”
Showbiz internațional
Actrița care locuiește în condiții de neimaginat cu cei 5 copii, după ce și-a pierdut milioanele de dolari:…
Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă din nou la îndoială de fratele său. „De ce fac această șaradă?”
Showbiz internațional
Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă din nou la îndoială de fratele său. „De ce fac această șaradă?”
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×