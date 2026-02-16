Meghan Markle și Prințul Harry publică prima poză cu fiica lor după ani întregi. Ultima fotografie publică fusese făcută în 2022

Meghan Markle și prințul Harry au postat recent pe rețelele sociale o imagine în care apare fiica lor Lilibet, în vârstă de patru ani și jumătate.

Imaginea este una extrem de rară, dat fiind faptul că Meghan și Harry, care mai au împreună un băiețel în vârstă de șase ani, Archie, evită să își expună public copiii, mai ales în mediul online.

Imaginea a fost postată chiar de Ziua Îndrăgostiților și vine ca un omagiu adus de cei doi dragostei pe care o simt pentru copiii lor.

În fotografie, Harry, în vârstă de 41 de ani, îmbrăcat într-un tricou, o ține în brațe pe Lilibet Diana, în vârstă de 4 ani, care poartă un tutu roz de balet și colanți și strânge în brațe un buchet mare de baloane roșii, scrie USA Today.

„Aceștia doi + Archie = Ziua Îndrăgostiților pentru totdeauna”, a scris Meghan sâmbătă, 14 februarie, cu un emoji în formă de inimă roșie, referindu-se la fiul său, Prințul Archie, în vârstă de 6 ani.

Meghan Markle și Harry evită să posteze poze cu copiii lor

Copiii lui Harry și Meghan apar de obicei în fotografiile de pe rețelele sociale ale lui Meghan fie în fotografii făcute din spate, fie cu fețele acoperite cu stickere, tocmai pentru a evita expunerea prea mare.

Este prima dată când fanii au văzut chipul lui Lilibet de când aceasta era bebeluș, după o fotografie de la prima ei aniversare, publicată imediat după o călătorie în Anglia pentru Jubileul de Platină al străbunicii sale, regina Elisabeta a II-a, din 2022. De altfel, Lilibet este porecla din copilărie a regretatei regine.

Între timp, Prințul William, fratele mai mare al lui Harry, și soția sa, Prințesa Kate, au marcat Ziua Îndrăgostiților cu o fotografie de la ședința foto cu Josh Shinner, realizată pentru felicitarea de Crăciun a cuplului regal din 2025.

Fotografia a fost una simplă, cu descrierea „La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților”, cu o pereche de inimioare roz.

