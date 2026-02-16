Acasă » Exclusiv » „Escrocul de pe Tinder” ar fi invidios pe folcloristul recidivist. Cum a reușit Loverboy-ul de Vaslui să „radă” zeci de mii de euro de la pensionarele vulnerabile

„Escrocul de pe Tinder” ar fi invidios pe folcloristul recidivist. Cum a reușit Loverboy-ul de Vaslui să „radă” zeci de mii de euro de la pensionarele vulnerabile

De: Andrei Iovan 16/02/2026 | 22:30
Escrocul de pe Tinder ar fi invidios pe folcloristul recidivist. Cum a reușit Loverboy-ul de Vaslui să radă zeci de mii de euro de la pensionarele vulnerabile
Escrocul de pe Tinder- sursa- CANCAN.RO
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

A fost liniște o perioadă în zona aceasta gri despre care vom vorbi astăzi. Au existat numeroase episoade, în care băieții „deștepți” au făcut toate demersurile necesare pentru a profita de doamne vulnerabile și pentru a pune mâna pe sume considerabile de bani. Bărbatul despre care vom vorbi astăzi nu se află la prima abatere, ba chiar a fost arestat în urmă cu 6 ani, pentru escorcheriile sentimentale, fiind acuzat de înșelăciune, tentativă de înșelăciune și șantaj. Este vorba despre Marian Calimandruc, interpret de mzică populară, originar din Vaslui, cu apucături de „Tinder Swindler”, care a pus în practică metoda „loverboy”, la care este expert. CANCAN.RO a aflat detalii incredibile de la un tânăr care a dorit să facă lumină în acest caz, dar și de la una dintre victime. Povestea este cu adevărat cutremurătoare!

Marian Calimandruc, 39 de ani, nu s-a potolit după ce a fost arestat. La câțiva ani distanță, a atacat din nou. Una dintre victime a fost o doamnă din Danemarca, care a fost păgubită de aproximativ 4.500 de euro.

Marian Calimandruc a șantajat mai multe femei și le-a cerut donații pe TikTok. sursă – social media

După ce a fost abordată de „loverboy-ul folclorist” și vrăjită cu vorbe dulci, doamna cu pricina, pe numele ei Ana-Maria, a căzut în plasa celui care a „mirosit” că e loc de făcut bani pe marginea unei vulnerabilități. După mai multe conversații, ea i-a trimis și niște poze intime, poze care au fost pretextul perfect pentru un șantaj de toată frumusețea.

Loverboy-ul de Vaslui a „ras” zeci de mii de euro

Cristian Raț, cunoscut pe TikTok pentru postările sale în care spune lucrurilor pe față, a sesizat că e ceva putred, din nou, legat de Marian Calimandruc ne-a spus cum a reușit folcloristul să pună mâna pe banii femeilor cărora le-a câștigat încrederea cu vorbe frumoase și promisiuni deșarte.

El nu e la prima abatere, a fost și condamnat din cauza aceasta. Acum a atacat din nou, sub același pretext, că își dorește o relație, dar el, de fapt, este căsătorit și are și copii. Din ce am auzit eu, și soția lui ar fi complice și e implicată în asta, asta spune lumea. Ultima victimă a fost o doamnă din Danemarca, care era căsătorită, ea a dat de el pe TikTok, iar de ziua lui, în decembrie, a vrut să-l ajute pe Tikok cu niște puncte, vreo 5-6000. Apoi, el când a văzut că eloc, a abordat-o, i-a scris, s-a prezentat ca fiind un om bun. Ea l-a crezut, apoi totul a evoluat, cu interes amoros. Doamnei nu-i mai mergea relația cu soțul, din ce mi-a povestit ea mie, și a crezut că va fi ceva între ei.

Loverboy-ul de Vaslui nu s-a potolit după ce a fost arestat. sursă – social media

El tot i-a propus să se vadă, au tot vorbit, iar la un moment dat ea a început să-i trimită niște poze mai indecente. Apoi, după ce ea nu i-a mai răspuns, pentru că el o tot suna, așa cum face cu toți, îi sună și le cere să intre, să îi doneze, el a început să o amenințe că va face publice acele poze, dacă nu îi va mai dona pe TikTok. Ea acum lucrează cu psihologul, face crize, din cauza asta, că este foarte afectată de această situație. Ea este și pensionară pe caz de boală, iar el știe lucrul acesta. A mai existat o doamnă din Italia, de 70 de ani, tot așa, i-a donat, iar el a abordat-o prin mesaje. Și dânsa avea soț. Doamna i-a depus și plângere, pentru înșelătorie, el a păcălit-o cu 7.000 de euro, i-a spus că îi dă înapoi și nu i-a dat decât vreo 2.000 de euro. Sunt mult mai multe victime, dar le este rușine să vorbească, a declarat Cristian Raț pentru CANCAN.RO.

Victima lui Marian Calimandruc a ajuns în pragul disperării

CANCAN.RO a contactat-o și pe una dintre victimele artistului care, deși a avut probleme cu legea, nu s-a potolit. Cu ochii în lacrimi, femeia ne-a povestit cum a rămas fără toți banii din casă și cum a fost denigrată și amenințată.

Eu l-am cunoscut pe TikTok, el m-a păgubit cu 4.500 de euro. El tot mă suna că e ziua lui, dădea mesaje și cerea să îi donez pe TikTok. I-am dat practic totți banii din casă, aproape, am păstra doar cât să-mi mai fac treburile. El vrea să mă facă pe mine de râs peste tot. Eu vreau să-l dau în judecată, pentru că m-a șantajat. Eu am greșit, am căzut în plasa lui, el a spus multe lucruri urâte despre mine. M-a denigrat și m-a amenințat, a profitat de boala mea, eu nu vreau mila nimănui, dar nu vreau să fiu denigrată în halul ăsta. El m-a căutat pe mine, nu eu pe el, ne-a spus doamna Ana-Maria, victima lui Marian Calimandruc.

 

CITEȘTE ȘI – Tinder Swindler de România sau puișor inofensiv? Detalii suculente despre puiuțul Dacianei Sârbu

NU RATA – Din culisele ”Insula Iubirii”! Cea mai tatuată ispită, prinsă într-un patrulater amoros cum rar vezi! Și-a obligat iubita să ”presteze” în Elveția și i-a furat 11.000 €!?

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Exclusiv
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt…
Ioana State l-a pus la punct pe fostul iubit! Cum a decurs întâlnirea cu EX-ul, la 3 ani de la despărțire: „Nu mai trezești nicio emoție”
Exclusiv
Ioana State l-a pus la punct pe fostul iubit! Cum a decurs întâlnirea cu EX-ul, la 3 ani…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×