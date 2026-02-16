„Escrocul de pe Tinder” ar fi invidios pe folcloristul recidivist. Cum a reușit Loverboy-ul de Vaslui să „radă” zeci de mii de euro de la pensionarele vulnerabile

A fost liniște o perioadă în zona aceasta gri despre care vom vorbi astăzi. Au existat numeroase episoade, în care băieții „deștepți” au făcut toate demersurile necesare pentru a profita de doamne vulnerabile și pentru a pune mâna pe sume considerabile de bani. Bărbatul despre care vom vorbi astăzi nu se află la prima abatere, ba chiar a fost arestat în urmă cu 6 ani, pentru escorcheriile sentimentale, fiind acuzat de înșelăciune, tentativă de înșelăciune și șantaj. Este vorba despre Marian Calimandruc, interpret de mzică populară, originar din Vaslui, cu apucături de „Tinder Swindler”, care a pus în practică metoda „loverboy”, la care este expert. CANCAN.RO a aflat detalii incredibile de la un tânăr care a dorit să facă lumină în acest caz, dar și de la una dintre victime. Povestea este cu adevărat cutremurătoare!

Marian Calimandruc, 39 de ani, nu s-a potolit după ce a fost arestat. La câțiva ani distanță, a atacat din nou. Una dintre victime a fost o doamnă din Danemarca, care a fost păgubită de aproximativ 4.500 de euro.

După ce a fost abordată de „loverboy-ul folclorist” și vrăjită cu vorbe dulci, doamna cu pricina, pe numele ei Ana-Maria, a căzut în plasa celui care a „mirosit” că e loc de făcut bani pe marginea unei vulnerabilități. După mai multe conversații, ea i-a trimis și niște poze intime, poze care au fost pretextul perfect pentru un șantaj de toată frumusețea.

Loverboy-ul de Vaslui a „ras” zeci de mii de euro

Cristian Raț, cunoscut pe TikTok pentru postările sale în care spune lucrurilor pe față, a sesizat că e ceva putred, din nou, legat de Marian Calimandruc ne-a spus cum a reușit folcloristul să pună mâna pe banii femeilor cărora le-a câștigat încrederea cu vorbe frumoase și promisiuni deșarte.

El nu e la prima abatere, a fost și condamnat din cauza aceasta. Acum a atacat din nou, sub același pretext, că își dorește o relație, dar el, de fapt, este căsătorit și are și copii. Din ce am auzit eu, și soția lui ar fi complice și e implicată în asta, asta spune lumea. Ultima victimă a fost o doamnă din Danemarca, care era căsătorită, ea a dat de el pe TikTok, iar de ziua lui, în decembrie, a vrut să-l ajute pe Tikok cu niște puncte, vreo 5-6000. Apoi, el când a văzut că eloc, a abordat-o, i-a scris, s-a prezentat ca fiind un om bun. Ea l-a crezut, apoi totul a evoluat, cu interes amoros. Doamnei nu-i mai mergea relația cu soțul, din ce mi-a povestit ea mie, și a crezut că va fi ceva între ei. El tot i-a propus să se vadă, au tot vorbit, iar la un moment dat ea a început să-i trimită niște poze mai indecente. Apoi, după ce ea nu i-a mai răspuns, pentru că el o tot suna, așa cum face cu toți, îi sună și le cere să intre, să îi doneze, el a început să o amenințe că va face publice acele poze, dacă nu îi va mai dona pe TikTok. Ea acum lucrează cu psihologul, face crize, din cauza asta, că este foarte afectată de această situație. Ea este și pensionară pe caz de boală, iar el știe lucrul acesta. A mai existat o doamnă din Italia, de 70 de ani, tot așa, i-a donat, iar el a abordat-o prin mesaje. Și dânsa avea soț. Doamna i-a depus și plângere, pentru înșelătorie, el a păcălit-o cu 7.000 de euro, i-a spus că îi dă înapoi și nu i-a dat decât vreo 2.000 de euro. Sunt mult mai multe victime, dar le este rușine să vorbească, a declarat Cristian Raț pentru CANCAN.RO.

Victima lui Marian Calimandruc a ajuns în pragul disperării

CANCAN.RO a contactat-o și pe una dintre victimele artistului care, deși a avut probleme cu legea, nu s-a potolit. Cu ochii în lacrimi, femeia ne-a povestit cum a rămas fără toți banii din casă și cum a fost denigrată și amenințată.

Eu l-am cunoscut pe TikTok, el m-a păgubit cu 4.500 de euro. El tot mă suna că e ziua lui, dădea mesaje și cerea să îi donez pe TikTok. I-am dat practic totți banii din casă, aproape, am păstra doar cât să-mi mai fac treburile. El vrea să mă facă pe mine de râs peste tot. Eu vreau să-l dau în judecată, pentru că m-a șantajat. Eu am greșit, am căzut în plasa lui, el a spus multe lucruri urâte despre mine. M-a denigrat și m-a amenințat, a profitat de boala mea, eu nu vreau mila nimănui, dar nu vreau să fiu denigrată în halul ăsta. El m-a căutat pe mine, nu eu pe el, ne-a spus doamna Ana-Maria, victima lui Marian Calimandruc.

CITEȘTE ȘI – Tinder Swindler de România sau puișor inofensiv? Detalii suculente despre puiuțul Dacianei Sârbu

NU RATA – Din culisele ”Insula Iubirii”! Cea mai tatuată ispită, prinsă într-un patrulater amoros cum rar vezi! Și-a obligat iubita să ”presteze” în Elveția și i-a furat 11.000 €!?

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.