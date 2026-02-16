Acasă » Exclusiv » Alex Bodi, adevărul despre scandalul care a zguduit showbiz-ul! Afaceristul a pus tunurile pe Dorian Popa: “Avea o persoană care îl menaja când era cu Babs”

Alex Bodi, adevărul despre scandalul care a zguduit showbiz-ul! Afaceristul a pus tunurile pe Dorian Popa: “Avea o persoană care îl menaja când era cu Babs”

De: Luciana Popescu 16/02/2026 | 22:15
Showbiz-ul românesc se clatină tot mai tare după ce scandalul momentului din Alex Bodi, Meko și Dorian Popa a atins cote alarmante și a ajuns în atenția celor mai de temut clanuri interlope. Alex Bodi, a păstrat tăcerea, dar, în exclusivitate, în cadrul emisiunii lui Dan Capatos a făcut declarații incredibile. CANCAN.RO are toate informațiile.

Întâlnirea de gradul 0 nu a avut loc doar la masa negocierilor dintre interlopi, ci și în această seară, când Alex Bodi a pășit în platoul emisiunii lui Dan Capatos și a făcut lumină. Noi vă oferim toate detaliile ce stau în spatele războiului dintre acești 3 masculi alfa. 

Ce spune afaceristul despre scandalul cu Meko

După zile întregi de speculații și tensiuni în culisele unui conflict care a stârnit numeroase reacții, Alex Bodi a decis să își spună punctul de vedere. Afaceristul a rupt tăcerea și a oferit explicații despre implicarea sa, despre oamenii din jurul său și despre modul în care lucrurile au escaladat, susținând că nu el a fost cel care a inițiat confruntările și că a încercat, din contră, să evite orice posibil scandal.

Alex Bodi: Nu vorbesc cu el (Meko), să vina el mâine aici. Nu a pus nimeni să vină la mine, fiecare iși face griji. Când implici pe cineva, totul ajunge la familii, la grupuri si nu știi cum ajunge povestea. Indiferent de cum se discută, nu există nicio scanteie. Eu am vorbit cu fiecare om în parte și nu e nicio sămânță de scandal. Eu nu am sunat pe nimeni, eu am vorbit doar pe pagini. Au decurs lucurile într-o poziție nefavorabilă. Eu nu am cum sa vorbesc.

Scandalul dintre Alex Bodi, Dorian Popa și Meko a atins cote alarmante
Scandalul dintre Alex Bodi, Dorian Popa și Meko a atins cote alarmante

Alex Bodi: Dacă mergeam eu cu cineva la el, suna la gardă. Aia nu e bărbăție. Nu ai cum să sari în altă tabăraă, ori ești golan, ori ești prăduitor. Meko a primit text cu ce să zică de mine. Dorian s-a trezit de la căldură. Eu îi zic lui Dorian, dacă mai continuă in mediul ăsta nu îi mai trebuie mai mult de 3 luni ca să iși distrugă cariera. Ori se face golan, ori i se duce cariera.

Dan Capatos: Oricum e într-un punct greu.

Alex Bodi: Băiatul are un declin în ultimele luni. Tot influnețat a apelat la altcineva.

Alex Bodi l-a luat din nou în vizor pe Dorian Popa

Declarațiile au curs ca o cascadă. Bodi nu l-a menajat nici pe Dorian Popa, care până la urmă a fost mărul discordiei.

Alex Bodi: El avea o persoană care îl menaja când era cu Babs. Acum s-a băgat pe niște linii necunoscute. Eu nu am cum să plătesc cuiva ceva dacă nu vreau.

Dan Capatos: Cum s-a ajuns să fie Dorian apărat de Meko, iar în spatele tău să fie mulți?

Alex Bodi: Eu nu sunt sămânța războiului. Le-am zis tuturor prietenilor mei să nu se bage. Nu există dușmănie, râcă sau contre. La mine e totul elucidat.

Dan Capatos: Fiecare rostogolește povestea cum o înțelege.

Alex Bodi: Apreciez cand un bărbat iși asumă. Nu accept perversitatea. Tu ai auzit vreodată să facă vulturul gălăgie? Gâștele fac așa. Ei trebuie să realizeze că jocurile astea ale lor de baieței, poți să te trezești în niște vârtejuri din care nu știi cum să mai ieși. Ca să ințelegem, cred că și un copil de 14 ani poate să vadă traiectoria fiecăruia.

"Măcelarul lui Bebino", prima reacție în scandalul momentului dintre Alex Bodi, Dorian Popa și Meko: "Asumați-vă ce ați făcut!"

×