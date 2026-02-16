Derapaj la Fox News. Un prezentator este ținta criticilor după o declarație revoltătoare despre Jeffrey Epstein

Televiziunea americană Fox News este criticată după ce prezentatorii emisiunii The Five au luat în derâdere acuzațiile aduse lui Jeffrey Epstein în timpul ediției de vineri seară a emisiunii.

Un anume segment din emisiune a fost dedicat audierii procurorului general Pam Bondi în Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților cu privire la modul în care Departamentul de Justiție a gestionat dosarele lui Epstein, scrie Radar Online.

Gazda emisiunii, Jesse Watters, a sugerat că Epstein era „în mare parte doar un intermediar, un tip care oferea sfaturi”.

„El îi ajuta pe oameni cu problemele lor. Uneori, acele probleme sunt: ​​«Ai nevoie de o fată?». Dacă ai nevoie de ea, o are el”, a spus acesta.

Co-gazda Greg Gutfeld a răspuns cu o ridicare din umeri și un zâmbet ironic: „Este un rabin al sexului”, a spus el, provocând râsete din partea colegilor. Watters a glumit apoi că Epstein „ar trebui să cânte la spectacolul de la pauza Super Bowl de anul viitor”.

După o scurtă pauză, co-prezentatoarea Dana Perino a schimbat conversația. Menținând un ton similar cu Bondi, care anterior a numit cererile ca ea să-și ceară scuze victimelor lui Epstein ca fiind „teatrale”, Gutfeld a descris dosarul drept „teatru”.

„Nu există niciun imperativ moral în spatele acestui discurs, este doar teatru politic, evident”, a spus el. De asemenea, el a adăugat că nu „se deranjează atât de tare” de astfel de audieri, numindu-le „murdare” și asemănându-le cu o „bătaie la hochei”.

Prezentatorii Fox News, intens criticați de internauți

Pe rețelele de socializare, telespectatorii au criticat intens gazdele pentru că au glumit despre abuzurile lui Epstein. „Pentru că traficul de persoane și agresiunea asupra copiilor sunt amuzante pentru acești doi idioți?”, a spus un utilizator X, referindu-se la Watters și Gutfeld. „Castelul ăsta de cărți nu se poate prăbuși suficient de repede”, a mai scris cineva.

„Sfinte Dumnezeule, nu mai minimalizați și voi acest lucru!”, a spus un alt utilizator, pe YouTube.

CITEȘTE ȘI:

Jeffrey Epstein dezvoltase o adevărată obsesie pentru viața intimă a lui Brad Pitt. „Angelina? Care Angelina?”

Jeffrey Epstein „a dat alarma” acum câțiva ani despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce spunea miliardarul despre președintele american