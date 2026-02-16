Acasă » Știri » Structura anului școlar 2026-2027. Când încep elevii școala

De: David Ioan 16/02/2026 | 23:38
Structura anului școlar 2026-2027. Când încep elevii școala. Foto: Shutterstock

Ministerul Educației a anunțat forma finală a structurii anului școlar 2026–2027, stabilind că elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026, iar acestea se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Conform documentului aprobat, anul școlar va însuma 36 de săptămâni de activitate didactică, menținând astfel durata obișnuită a procesului educațional.

Structura anului școlar 2026-2027

Perioada de vacanță stabilită la decizia inspectoratelor școlare județene sau a municipiului București va putea fi programată între 15 februarie și 7 martie 2027.

Fiecare unitate de învățământ este obligată să comunice părinților și elevilor, până la data de 1 aprilie 2026, săptămâna aleasă pentru această pauză intersemestrială, astfel încât familiile să își poată organiza din timp programul.

Structura anului școlar 2026-2027. Foto: Ministerul Educaţiei

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor rămâne în calendarul școlar și se vor desfășura în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Ministerul justifică menținerea acestora prin rolul educațional pe care îl au în dezvoltarea elevilor.

„În ceea ce privește decizia de a menține Programele Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, aceasta este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite, desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile.”, se precizează în comunicatul oficial.

Când încep elevii școala

Ministerul a oferit clarificări și în legătură cu propunerea unor organizații de a începe anul școlar pe 15 septembrie. Instituția subliniază că o astfel de modificare ar fi afectat calendarul examenelor naționale.

„Referitor la propunerile de începere a anului școlar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de eliminare/comasare a Programelor Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”: • eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora; • începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului școlar (25 iunie, față de 18 iunie), ceea ce are drept consecință decalarea cu o săptămână a examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat 2027).”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Educației încurajează școlile să utilizeze programele educaționale speciale în beneficiul elevilor și al comunității.

„Activitățile care pot fi organizate în cadrul acestor programe pot fi un sprijin real nu doar pentru învățarea în contexte nonformale și dezvoltarea socioemoțională a copiilor, ci și pentru întărirea parteneriatului școală, părinți și comunitate”, subliniază instituţia.

Ordinul privind structura anului școlar 2026–2027 va fi publicat pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după apariția sa în Monitorul Oficial.

