Acasă » Știri » Scad taxele cu 50% pentru această categorie de români? Ce se întâmplă cu românii care au plătit deja suma întreagă

Scad taxele cu 50% pentru această categorie de români? Ce se întâmplă cu românii care au plătit deja suma întreagă

De: David Ioan 16/02/2026 | 21:52
Scad taxele cu 50% pentru această categorie de români? Ce se întâmplă cu românii care au plătit deja suma întreagă
Scad taxele cu 50% pentru această categorie de români? Ce se întâmplă cu românii care au plătit deja suma întreagă

Liderii Coaliției au decis, în ședința de luni, formarea unui grup de lucru care să elaboreze un plan pentru reducerea taxelor, după ce majorările recente au generat nemulțumiri la nivel național și au dus la proteste și greve în numeroase localități.

Surse politice au precizat că se analizează posibilitatea diminuării impozitelor pentru mai multe categorii sociale, precum și opțiunea ca persoanele care au achitat deja sumele majorate să își poată recupera banii.

Scad taxele cu 50% pentru această categorie de români?

Printre măsurile discutate se află şi acordarea unei reduceri de 50% pentru persoanele cu dizabilități la impozitul pentru prima locuință și primul autoturism, cu condiția ca mașina să aibă o capacitate cilindrică redusă.

De asemenea, pentru locuințele mai vechi de 50 de ani ar urma să fie aplicată o reducere de 25%, față de nivelul de 50% existent înainte de 1 ianuarie 2026.

Ce se întâmplă cu banii plătiţi de români în scenariul scăderii taxelor

În ceea ce privește sumele deja plătite, Coaliția ia în calcul două variante: fie restituirea diferenței de impozit, fie păstrarea banilor în conturile statului, urmând ca aceștia să fie deduși din taxele datorate în anul 2027.

Ședința Coaliției a fost marcată de schimburi tensionate între liderii celor patru partide, tema taxelor afectând imaginea întregii guvernări. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a reproșat premierului Ilie Bolojan declarațiile referitoare la numărul persoanelor cu dizabilități, afirmând:

„Nu putem sa tragem în tufiș și să îi mitraliem pe toți că ni se pare ca mișcă ceva acolo”.

Totodată, președintele USR, Dominic Fritz, a susținut că, odată majorate, taxele ar trebui să rămână la bugetele locale, poziție împărtășită și de mai mulți primari PSD. În acest context, Sorin Grindeanu i-a replicat:

„S-a găsit PSD la USR”.

Ce se întâmplă cu românii care au plătit deja suma întreagă

Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu radio, că numărul persoanelor cu dizabilități a crescut „foarte mult” după adoptarea unor facilități fiscale, iar impactul bugetar al acestora devenise „enorm”.

Acesta a admis că eliminarea unor scutiri, precum cea privind impozitul pe proprietate, a fost decisă fără o analiză suficientă și a precizat că anumite excepții ar putea fi reintroduse dacă nu este vorba despre „proprietăți mari sau mașini scumpe”.

Premierul a apărat și decizia Guvernului de a obliga persoanele cu dizabilități să plătească contribuția la sistemul de sănătate, afirmând:

„Banii nu vin din neant, cineva îi plătește. Nu sunt pe gratis, cineva tot contribuie la ei. Dacă vrem să putem să avem o economie stabilă și condiții corecte trebuie să găsim niște echilibre. Nu putem să plătim 6,3 milioane de cetățeni contribuție CASS și să avem 16,5 milioane dreptul de sănătate și să vrem ca sistemul de sănătate să funcționează perfect. Nu merge așa”.

În continuare, Bolojan a subliniat că statul va continua să sprijine persoanele aflate în situații vulnerabile, declarând:

„Am toată compasiunea și cunosc oameni care sunt în situații dificile și care au nevoie de sprijinul statului sau al comunității locale. Acest sprijin a fost acordat în limitele în care putea România să îl acorde și asta face și în perioada următoare”.

CITEŞTE ŞI: Localitatea din România în care impozitele pot avea reducere de 50%. Pentru cine este valabilă facilitatea

Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×