Scad taxele cu 50% pentru această categorie de români? Ce se întâmplă cu românii care au plătit deja suma întreagă

Liderii Coaliției au decis, în ședința de luni, formarea unui grup de lucru care să elaboreze un plan pentru reducerea taxelor, după ce majorările recente au generat nemulțumiri la nivel național și au dus la proteste și greve în numeroase localități.

Surse politice au precizat că se analizează posibilitatea diminuării impozitelor pentru mai multe categorii sociale, precum și opțiunea ca persoanele care au achitat deja sumele majorate să își poată recupera banii.

Scad taxele cu 50% pentru această categorie de români?

Printre măsurile discutate se află şi acordarea unei reduceri de 50% pentru persoanele cu dizabilități la impozitul pentru prima locuință și primul autoturism, cu condiția ca mașina să aibă o capacitate cilindrică redusă.

De asemenea, pentru locuințele mai vechi de 50 de ani ar urma să fie aplicată o reducere de 25%, față de nivelul de 50% existent înainte de 1 ianuarie 2026.

În ceea ce privește sumele deja plătite, Coaliția ia în calcul două variante: fie restituirea diferenței de impozit, fie păstrarea banilor în conturile statului, urmând ca aceștia să fie deduși din taxele datorate în anul 2027.

Ședința Coaliției a fost marcată de schimburi tensionate între liderii celor patru partide, tema taxelor afectând imaginea întregii guvernări. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a reproșat premierului Ilie Bolojan declarațiile referitoare la numărul persoanelor cu dizabilități, afirmând:

„Nu putem sa tragem în tufiș și să îi mitraliem pe toți că ni se pare ca mișcă ceva acolo”.

Totodată, președintele USR, Dominic Fritz, a susținut că, odată majorate, taxele ar trebui să rămână la bugetele locale, poziție împărtășită și de mai mulți primari PSD. În acest context, Sorin Grindeanu i-a replicat:

„S-a găsit PSD la USR”.

Ce se întâmplă cu românii care au plătit deja suma întreagă

Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu radio, că numărul persoanelor cu dizabilități a crescut „foarte mult” după adoptarea unor facilități fiscale, iar impactul bugetar al acestora devenise „enorm”.

Acesta a admis că eliminarea unor scutiri, precum cea privind impozitul pe proprietate, a fost decisă fără o analiză suficientă și a precizat că anumite excepții ar putea fi reintroduse dacă nu este vorba despre „proprietăți mari sau mașini scumpe”.

Premierul a apărat și decizia Guvernului de a obliga persoanele cu dizabilități să plătească contribuția la sistemul de sănătate, afirmând:

„Banii nu vin din neant, cineva îi plătește. Nu sunt pe gratis, cineva tot contribuie la ei. Dacă vrem să putem să avem o economie stabilă și condiții corecte trebuie să găsim niște echilibre. Nu putem să plătim 6,3 milioane de cetățeni contribuție CASS și să avem 16,5 milioane dreptul de sănătate și să vrem ca sistemul de sănătate să funcționează perfect. Nu merge așa”.

În continuare, Bolojan a subliniat că statul va continua să sprijine persoanele aflate în situații vulnerabile, declarând:

„Am toată compasiunea și cunosc oameni care sunt în situații dificile și care au nevoie de sprijinul statului sau al comunității locale. Acest sprijin a fost acordat în limitele în care putea România să îl acorde și asta face și în perioada următoare”.

