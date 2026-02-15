Localitatea din România în care impozitele pot avea reducere de 50%. Pentru cine este valabilă facilitatea

În valuri de scumpiri în care ne aflăm există și o veste bună, dar doar pentru locuitorii unei localități din România. Reducere de 50% la impozite și taxe locale pentru locuință, teren și un vehicul? Da, ai citit bine! Toate detaliile în articol.

Este vorba despre locuitorii din Almaș care pot beneficia de o reducere de 50% la taxele menționate mai sus, după ce Consiliul Local a aprobat modificarea HCL nr. 113/2025, în conformitatea cu Ordonanța Guvernului nr. 6/2026.

Localitatea din România în care impozitele pot avea reducere de 50%

Această facilitate este disponibilă chiar și pentru românii cu restanțe, doar în cazul în care își achită integral datoriile până pe data de 28 martie 2026.

Toți cei care locuiesc în Almaș, județul Arad, beneficiază de această reducere de 50% la plata impozitelor și taxelor locale. Consiliul Local a aprobat modificarea HCL nr. 113/2025, prin Proiectul de hotărâre nr. 12/09.02.2026, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2026.

Această facilitate este pentru persoanele fizice care au clădire de domiciliu, excluse fiind cele utilizate în scopuri economice, teren aferent locuinței sau un vehicul deținut, la alegerea contribuabilului.

„Reducerea se aplică pentru clădirea situată la adresa de domiciliu (cu excepția celor utilizate pentru activități economice), pentru terenul aferent acesteia, precum și pentru un mijloc de transport aflat în proprietate, la alegerea contribuabilului. Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii trebuie să depună o cerere tip, copie după actul de identitate, extras de carte funciară actualizat și, după caz, copie după certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului. De reducerea de 50% pot beneficia și persoanele care au înregistrat restanțe la plata impozitelor aferente anului anterior, cu condiția achitării integrale a obligațiilor restante până la data de 28 martie 2026”.

Pentru a beneficia de reducerea de 50%, persoanele fizice au nevoie de următoarele documente:

cerere tip pentru facilități fiscale;

copie după actul de identitate;

extras de carte funciară actualizat;

copie după certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, după caz.

VEZI ȘI:

Cât costă 1 kg de ardei gras Bianca în supermarketurile românești. Clienții au crezut că este o eroare

Adeverințe necesare la pensie 2026. Cât costă verificarea a 20 de ani de muncă