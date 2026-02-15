BANC | „Domnișoară, serviți un pahar?”

În această după-amiază, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos, menit să îţi aducă zâmbetul pe buze. Ia-ţi doza zilnică de râs alături de noi în rândurile de mai jos.

– Domnișoară, serviți un pahar?

– Nu, că am probleme cu picioarele…

– Ce fel de probleme? Vă dor?

– Nu, mi se desfac!

Alte bancuri amuzante

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:

— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?

Studentul stă, se gândește, numără pe degete…

— Cinci, domnule profesor.

Profesorul, ușor iritat:

— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?

— Patru.

— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?

— Cinci.

Profesorul, deja nervos:

— Dar de ce?!

— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.

Doctorul și pacientul grijuliu

Un tip merge la doctor, foarte panicat:

— Domnule doctor, cred că sunt invizibil!

Doctorul ridică privirea din hârtii, se uită în jur, apoi spune:

— Următorul!

Tipul, indignat, se apropie mai tare:

— Domnule doctor, vă rog, sunt aici!

Doctorul, calm:

— Nu văd pe nimeni.

Tipul pleacă supărat și îi spune asistentei:

— Nu înțeleg, nu m-a băgat deloc în seamă!

Asistenta oftează:

— Păi… trebuia să vă faceți programare.

— Dar am făcut!

— Și?

— La telefon!

— Și v-a confirmat cineva?

— Da, o voce mi-a spus: „Nu vă vedem în sistem.”

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

