Moarte violentă pentru Gheorghe Chindriș. Cum a fost ucis fostul director la Cupru Min

Moartea violentă a unui cunoscut om de cultură a zguduit comunitatea din Florești și a atras atenția opiniei publice din România. Bărbatul în vârstă de 65 de ani a fost descoperit fără viață în locuința sa, iar ancheta penală deschisă de autorități conturează un scenariu dramatic, petrecut pe fondul unui conflict izbucnit spontan.

Originar din Maramureș, Gheorghe Chindriș și-a construit cariera profesională în zona Transilvaniei, stabilindu-se ulterior în Cluj. La vârsta de 31 de ani a ajuns director al exploatării miniere din Băișoara, experiență care i-a consolidat statutul profesional.

Cum a fost ucis Gheorghe Chindriș

La începutul anilor 2000 a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde a dezvoltat un proiect cultural cu puternice rădăcini identitare românești. Inițiativa a constat în construirea unui sat cu arhitectură tradițională românească, organizat în jurul unei biserici maramureșene. Proiectul a fost perceput drept un demers de promovare a patrimoniului cultural românesc peste hotare.

Potrivit datelor rezultate din cercetările preliminare, principalul suspect este un tânăr de 26 de ani, care ar fi fost identificat rapid de polițiști și reținut pentru 24 de ore. Investigațiile indică faptul că între cei doi ar fi avut loc o altercație violentă, izbucnită pe fondul consumului de alcool. În timpul confruntării, suspectul ar fi folosit un obiect contondent — un calorifer electric — aplicând lovituri repetate în zona capului victimei. Leziunile produse au fost incompatibile cu viața.

După comiterea faptei, tânărul ar fi părăsit locuința, luând cu el bani și bijuterii. Anchetatorii au stabilit că victima și presupusul agresor se cunoșteau anterior, relația dintre cei doi fiind inițiată în mediul online. Locuința în care a fost descoperit trupul neînsuflețit prezenta urme de violență și de răvășire, elemente care susțin ipoteza unei confruntări fizice intense.

După mai bine de un deceniu petrecut peste ocean, s-a întors în țară în 2012. Activitatea sa a continuat în domeniul economic și administrativ, fiind numit în 2018 director general al companiei Cupru Min Abrud, societate de stat cu un rol major în industria extractivă. Compania, cu sediul în Abrud, este recunoscută pentru exploatarea zăcămintelor de cupru și pentru performanțele economice înregistrate de-a lungul anilor.

Pe lângă activitatea profesională, victima era implicată frecvent în acțiuni culturale și evenimente cu profil tradițional. Participa la manifestări publice cu tematică identitară și făcea parte dintr-un ansamblu folcloric, fiind perceput drept un promotor activ al valorilor tradiționale românești.

