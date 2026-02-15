Sora lui Sorin Iacob, mesaj cutremurător la o zi de la înmormântarea afaceristului: ”De ieri nu mai pot vorbi deloc!”

Durere fără margini în familia lui Sorin și a Dianei Iacob! Cei doi au fost conduși pe ultimul drum ieri, 14 februarie 2026. Sute de oameni au participat la înmormântare pentru a-și lua rămas bun de la cei doi și fiica lor, Ilinca. Sora omului de afaceri, răpusă de durere, a transmis un mesaj dureros. Toate detaliile în articol.

Tragedia fără margini s-a petrecut pe data de 10 februarie 2026, atunci când autoturismul condus de afaceristul Sorin Ciprian Iacob a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal de un alt vehicul pe raza comunei Ciortești. Din cauza impactului devastator victimele au murit pe loc, iar copilul din pântecele Dianei nu a mai avut nicio șansă la viață. Micuța a plecat alături de părinții ei.

Sora lui Sorin, mesaj dureros la o zi de la înmormântare

Tragedia venită la puțin timp după ce mama lui Sorin s-a stins a pus la pământ întreaga familie. Sora lui, Andreea, a postat pe rețelele de socializare mai multe mesaje cutremurătoare în care și-a strigat durerea.

Tânăra a postat imaginile durerii de la mormântul celor trei: Diana, Sorin și Ilinca. Zeci de coroane le-au fost aduse, iar fotografia cu cei doi este greu de privit.

„Împreună pe pământ, împreună și în cer! Frățiorul meu, ați dat o lecție de iubire tuturor, că dacă iubirea e adevărată și reciprocă, ea continuă și dincolo de cer! Mă sting de tot. De ieri nu mai pot vorbi deloc! Fratele meu, nu mai pot!”, a scris Andreea, sora lui Sorin, pe rețelele de socializare.

Mai mult, în semn de mulțumire pentru fratele ei, tânăra a postat ultimul buchet de flori și ultimul tort primit de la el. Cei doi aveau o relație extrem de apropiată.

Conform procedurilor legale și a regulamentelor militare, Diana Iacob, căpitan în cadrul Inspectoratului pentru Jandarmi Vaslui din anul 2017, a fost condusă pe ultimul drum cu onoruri militare. Sicriul său a fost acoperit cu drapelul României, iar ceremonia a inclus focuri de armă simbolice și respectarea tuturor tradițiilor militare.

Mai mulți preoți au oficializat slujba, iar colegii Dianei au fost prezenți în uniforme militare.

