Drama Nicoletei Luciu. Abia acum a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața ei: ”Mi-a făcut anestezie generală”

De: Denisa Iordache 15/02/2026 | 20:01
Nicoleta Luciu a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Vedeta a reușit să dezbată acest subiect după mulți ani și a povestit cu greu despre perioada în care a pierdut două sarcini. Toate detaliile în articol. 

Nicoleta Luciu este una dintre cele mai cunoscute prezențe din showbiz-ul românesc și continuă să se regăsească și printre cele mai frumoase femei de la noi. Revenită în atenția publicului după o pauză lungă de la luminile reflectoarelor, vedeta a făcut mărturisiri neștiute despre greutățile prin care a trecut în urmă cu mulți ani. 

Acum are o familie minunată și este mama a patru copii, dar trecutul ei este plin de dificultăți. Până să ajungă la formula fericită de astăzi, Nicoleta Luciu a pierdut două sarcini și a fost profund afectată de acest lucru. 

Bruneta a mărturisit că a avut zile în care a plâns fără oprire și s-a confruntat și cu depresie, dar pe ascuns, pentru a nu-i afecta și pe cei din jurul ei. După cea de-a doua saricnă pierdută, ea a mărturisit că i-a spus doctorei că va avea tripleți la următoarea vizită, iar dorința i s-a îndeplinit.

„Prima sarcină când am pierdut-o, am făcut depresie. Am plâns foarte mult. Aveam copii acasă de care trebuia să am grijă, dar mai aveam momente când mă duceam în baie și plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni. Erau mama, soacra mea, bărbatul meu, când venea în weekenduri… Și când știam că toată lumea s-a culcat, mă duceam să fac duș. Atâta plângeam, în duș, atunci a fost greu. Pe urmă am rămas din nou însărcinată, m-am bucurat tare mult, nu i-am zis soțului. Aveam nouă sau 10 săptămâni și s-a oprit. Era transpirată ginecoloaga și zice: >. Mi-a făcut anestezie generală și înainte să adorm total, am zis >. Dorințele se îndeplinesc nu atunci când ești cu îndârjire, ci când o spui ca un copil. Momentele acelea, înainte să adorm total, a fost o conexiune cu Universul. A fost ca o rugăciune. Și s-a întâmplat!”, a spus Nicoleta Luciu în podcast-ul lui Teo Trandafir. 

