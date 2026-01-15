Nicoleta Luciu, femeia care nu rata niciodată lumina reflectoarelor. O fotografie rară din subsolurile gloriei

O poză de colecție, scoasă din arhiva CANCAN.RO, ne arată exact cine era Nicoleta Luciu înainte de a deveni un fenomen național: o femeie hotărâtă să reușească, indiferent de decor, podium sau condiții. Nu conta unde era scena, important era să fie văzută. Și a fost.

O fotografie care spune mai mult decât o mie de titluri

Imaginea surprinsă pare desprinsă dintr-o altă epocă a showbizului românesc. Nu știm exact cine a fost designerul, nu știm nici măcar unde se desfășura evenimentul. Dar ne dăm seama imediat de un lucru: „podiumul” este improvizat, probabil într-un subsol de club sau bar. Lumina nu e perfectă, scena pare montată în grabă, cu una-două ore înainte. Dar Nicoleta Luciu? Impecabilă.

Pentru că ea făcea ce știa cel mai bine: se lăsa admirată. Cu o naturalețe care nu se învață.

Privind atent fotografia, aproape că amețești. Pantofi transparenți, prin care se văd degetele, urmați de picioare lungi „cât o zi de post. Gurile rele spun că femeile cu picioare lungi nu au suflet, dar noi nu credem. O fustă mini încărcată cu paiete și cristale, strânsă pe talie, și deasupra un soi de taior din același material strălucitor, combinat cu blană neagră pe mâneci și în partea din față.

Este o ținută tipică începutului anilor 2000: mult, strălucitor, îndrăzneț, fără frică de prea mult. Exact ca personalitatea Nicoletei din acea perioadă.

Părul? Superb. Machiajul? Calculat să atragă toate privirile. Sex-appeal? Fără discuție. Nicoleta Luciu știa că are marfa și nu se sfia să o expună.

Ambiția pură: „Nu contează unde, important e să apar”

Era perioada în care Nicoleta nu rata nicio apariție. Nu conta că era un eveniment de top sau un podium improvizat într-un subsol. Conta să fie acolo. Să se vadă. Să se vorbească. Și, da, să se încaseze. Pentru că, în lumea aceea, fiecare apariție construia un pas spre următorul nivel.

Și a funcționat.

Aceasta este diferența dintre o apariție întâmplătoare și o carieră construită cu încăpățânare. Nicoleta Luciu nu a fost niciodată o întâmplare.

Nicoleta Luciu a atras atenția României în 1999, când a câștigat titlul de Miss România. De acolo, drumul a fost rapid, dar nu ușor. Pictoriale, podiumuri, apariții TV, Playboy, roluri în filme și seriale – toate au venit pentru că ea a știut să rămână relevantă.

Proprietara celui mai celebru bust din România la acea vreme, Nicoleta a devenit rapid un reper. Nu doar pentru frumusețe, ci pentru curajul de a-și asuma imaginea.

Bustul care a făcut istorie (și bani)

S-a vorbit mult despre sânii Nicoletei Luciu. Prea mult, poate. Dar adevărul e simplu. Acel bust impresionant i-a adus contracte, apariții și notorietate. Ea știa riscurile, fiind asistentă medicală de profesie, dar știa și beneficiile. Iar în showbiz, beneficiile cântăresc greu.

A pozat de mai multe ori în Playboy, a pierdut și a câștigat contracte din cauza dimensiunilor, dar niciodată nu a dat înapoi. Nicoleta a înțeles regulile jocului și le-a jucat până la capăt.

Viața personală a fost mereu la fel de expusă ca imaginea publică. Relația cu Dinu Maxer, apoi cu omul de afaceri Zsolt Csergo, au ținut primele pagini ale ziarelor. Inelul cu diamant, zvonurile de logodnă, Las Vegas, refuzuri, declarații în direct – toate au contribuit la mitul Nicoleta Luciu.

Cu Zsolt Csergo avea să își întemeieze o familie și să intre într-o nouă etapă a vieții.

De la podiumuri improvizate, Nicoleta a ajuns pe marile ecrane TV. A fost asistentă la emisiuni, actriță în telenovele de succes, parte din distribuții de film, solistă în trupa Laguna. A refuzat roluri care nu o reprezentau și a acceptat altele care i-au consolidat imaginea.

Chiar și atunci când a fost criticată, Nicoleta a mers mai departe. Fără explicații inutile.

Nicoleta Luciu a știut să profite de fiecare ocazie. Nu pentru că i-a fost ușor, ci pentru că nu a spus niciodată „nu contează”. Pentru ea, a contat întotdeauna.

Și tocmai de aceea, a reușit.

