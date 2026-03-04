Acasă » Știri » Scandalul cărnii de cal: cum a fost arătată România cu degetul în Europa, în timp ce tabloidele britanice și „The Sun” alimentau isteria mediatică

Scandalul cărnii de cal: cum a fost arătată România cu degetul în Europa, în timp ce tabloidele britanice și „The Sun” alimentau isteria mediatică

De: Paul Hangerli 05/03/2026 | 00:30
Scandalul cărnii de cal: cum a fost arătată România cu degetul în Europa, în timp ce tabloidele britanice și „The Sun” alimentau isteria mediatică
Carne de cal depozit Ilfov, sursa- Arhiva Mediafax.ro

În 2013, unul dintre cele mai mari scandaluri alimentare din Europa a izbucnit după ce produse etichetate drept carne de vită s-au dovedit a conține, în realitate, carne de cal. În centrul furtunii mediatic-politice a fost plasată rapid România, deși anchetele ulterioare au arătat că problema era, de fapt, o fraudă complexă pe lanțul comercial european. În timp ce tabloidele britanice, în frunte cu celebrul The Sun, lansau acuzații alarmiste, autoritățile române încercau să demonstreze că etichetarea frauduloasă nu s-a produs în abatoarele din țară.

Drumul cărnii de cal până în țara Reginei Elisabeta

Scandalul a izbucnit după ce compania Findus a retras din supermarketurile din Marea Britanie mai multe produse congelate, printre care lasagna etichetată drept „carne de vită”, dar care, în urma analizelor ADN, s-a dovedit a conține carne de cal. Descoperirea a declanșat o reacție în lanț la nivel european, iar autoritățile din mai multe state au început să investigheze traseul cărnii.

Ancheta a scos la iveală un circuit comercial extrem de complicat, care traversa mai multe țări și includea o rețea de intermediari. Potrivit datelor apărute atunci în presa europeană, carnea ar fi plecat din România sub formă de carcase de cal, fiind exportată legal și cu documente corespunzătoare.

De aici însă, traseul devenea tot mai greu de urmărit: marfa ajungea în Olanda, era preluată de un comerciant intermediar din Cipru, trecea prin compania franceză Spanghero și ajungea la Comigel, producătorul preparatelor congelate din Luxemburg. Abia după acest lung drum, carnea era transformată în produse precum lasagna sau spaghete bolognese, care ajungeau în supermarketurile din Marea Britanie.

În acest punct al lanțului comercial, anchetatorii au început să se întrebe unde anume s-a produs „transformarea” misterioasă prin care carnea de cal a devenit, pe etichetă, carne de vită.

Când și unde s-a transformat calul în vită

În ciuda valului de acuzații care au vizat rapid România, mai mulți specialiști au atras atenția că este mult mai probabil să fi fost vorba despre o fraudă transfrontalieră sofisticată, realizată pe traseul comercial dintre intermediari.

Abatoarele românești implicate în discuție – unul din Brașov și altul din Botoșani – exportaseră într-adevăr carne de cal, însă în stare brută, sub formă de carcase, și nu carne tocată sau produse procesate. Or, tocmai în faza de procesare și ambalare apare posibilitatea amestecării sau substituției frauduloase.

Chiar și pentru un măcelar fără experiență, diferențele dintre carnea de cal și cea de vită sunt relativ ușor de observat, în special în ceea ce privește culoarea și textura. Tocmai de aceea, numeroși experți au susținut că substituirea nu putea fi o simplă „eroare”, ci mai degrabă o operațiune deliberată.

Comisarul european pentru agricultură de la acea vreme, Dacian Cioloș, declara clar că nu este vorba despre o problemă de siguranță alimentară sau sanitar-veterinară, ci despre un risc de fraudă alimentară, prin care carne mai ieftină a fost comercializată drept un produs mai scump.

România, pusă rapid în boxa acuzaților

Deși ancheta era abia la început, România a fost indicată rapid drept posibilă sursă a problemei. Presa occidentală a preluat informații incomplete și a construit rapid scenariul unei fraude provenite din Europa de Est.

Producătorii români au respins însă acuzațiile, afirmând că toate exporturile au fost realizate legal și cu documente în regulă. Patronii abatoarelor implicate au subliniat că firmele lor nu aveau contracte directe cu companiile occidentale menționate în scandal, precum Spanghero sau Findus.

În plus, verificările autorităților române au arătat că etichetarea greșită nu a avut loc în România, iar exporturile de carne de cal au fost realizate în conformitate cu legislația europeană.

Tabloidele britanice, artileria mediatică

Dacă ancheta oficială încerca să clarifice traseul cărnii, tabloidele britanice au preferat o abordare mult mai spectaculoasă.

Publicații din Marea Britanie au lansat scenarii alarmiste despre presupuse rețele infracționale care ar cumpăra cai ieftini din România pentru a-i transforma în produse alimentare. Unele articole au sugerat chiar existența unei așa-numite „mafii a cailor”.

Ziarul The Sun a mers chiar mai departe, insinuând că animalele ar fi fost bolnave și ar fi putut reprezenta un risc pentru consumatori. Articolele erau construite într-un ton dramatic și însoțite de titluri menite să stârnească panică.

Acest tip de discurs mediatic nu era întâmplător. În aceeași perioadă, presa britanică desfășura o campanie intensă împotriva românilor și bulgarilor, în contextul ridicării restricțiilor de muncă pe piața britanică.

Un posibil atac economic

Pentru mulți reprezentanți ai industriei alimentare din România, scandalul nu a fost doar o criză mediatică, ci și un posibil atac economic.

Producătorii români de carne susțineau că imaginea sectorului a fost grav afectată, iar exporturile ar putea avea de suferit chiar și după clarificarea situației.

În realitate, România nu este un jucător major pe piața mondială a cărnii de cal, exporturile fiind relativ mici, de aproximativ 6.000 de tone anual. În schimb, carnea de vită are o valoare mult mai mare pe piața europeană, fiind cu aproximativ 20% mai scumpă decât cea de cal.

O reacție diplomatică fermă

La momentul izbucnirii scandalului, autoritățile române au reacționat rapid pentru a respinge acuzațiile și pentru a cere clarificări la nivel european. Guvernul de atunci a organizat conferințe de presă și a colaborat cu instituțiile europene pentru a stabili exact unde s-a produs frauda.

România a insistat ca responsabilitatea să fie stabilită pe baza dovezilor și a refuzat să accepte rolul de „vinovat de serviciu”.

Privind retrospectiv, reacția instituțiilor române a fost una mult mai coerentă decât ceea ce vedem astăzi. Deși actuala clasă politică promitea o generație nouă și o schimbare profundă în modul de a face politică, realitatea ultimilor ani a adus mai degrabă scandaluri interne și conflicte sterile decât rezultate concrete.

O lecție despre cum se fabrică un scandal european

Scandalul cărnii de cal rămâne unul dintre cele mai interesante exemple despre felul în care o criză alimentară poate deveni rapid o criză mediatică și politică.

Într-un lanț comercial globalizat, în care marfa traversează mai multe țări și trece prin mâinile a numeroși intermediari, stabilirea responsabilității devine extrem de dificilă.

În cazul de față, investigațiile au arătat că problema nu a fost generată în România, ci undeva pe traseul complex al procesării și distribuției. Însă, până la clarificarea situației, imaginea țării fusese deja afectată de o avalanșă de titluri și acuzații lansate de presa tabloidă.

CITEȘTE ȘI: Pârtia Alpina Petroșani, marele vis ratat al Văii Jiului. Stațiunea care trebuia să fie cea mai mare din România

Trei vieți, trei sicrie, o lecție uitată: tragedia de la restaurantul Beirut din Constanța

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Codin Maticiuc, dezvăluiri despre mirajul Dubaiului la Dan Capatos Show: ”Am vândut trei apartamente”
Știri
Codin Maticiuc, dezvăluiri despre mirajul Dubaiului la Dan Capatos Show: ”Am vândut trei apartamente”
Decizie de ultimă oră în cazul lui Kader Keita, fotbalistul de la Rapid care a provocat un accident și a rănit o femeie
Știri
Decizie de ultimă oră în cazul lui Kader Keita, fotbalistul de la Rapid care a provocat un accident…
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă corpul mamei toată noaptea. Alerta, dată de soțul aflat în Germania
Adevarul
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă...
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Digi24
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele....
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de euro
Mediafax
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Digi 24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Demi Lovato, dezvăluiri despre perioada Disney. De ce a fost „o provocare” să crească alături ...
Demi Lovato, dezvăluiri despre perioada Disney. De ce a fost „o provocare” să crească alături de Miley Cyrus și Selena Gomez
Horoscop 5 martie 2026. Zodia care semnează un contract important
Horoscop 5 martie 2026. Zodia care semnează un contract important
Codin Maticiuc, dezvăluiri despre mirajul Dubaiului la Dan Capatos Show: ”Am vândut trei apartamente”
Codin Maticiuc, dezvăluiri despre mirajul Dubaiului la Dan Capatos Show: ”Am vândut trei apartamente”
Decizie de ultimă oră în cazul lui Kader Keita, fotbalistul de la Rapid care a provocat un accident ...
Decizie de ultimă oră în cazul lui Kader Keita, fotbalistul de la Rapid care a provocat un accident și a rănit o femeie
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat ...
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar ...
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și ceară iertare”
Vezi toate știrile
×