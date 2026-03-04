Acasă » Știri » Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”

Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”

De: Simona Vlad 04/03/2026 | 23:20
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Mama lui Dani Vicol își mai vede fiul doar în vise! Au trecut aproape șapte ani de la noaptea care i-a schimbat viața pentru totdeauna. La Dan Capatos Show, mama lui Dani Vicol a vorbit despre durerea care nu pleacă niciodată. Aceasta ne-a dezvăluit singurul loc unde își mai vede copilul astăzi. În vise. Și asta se întâmplă atât de rar, încât fiecare vis a devenit o amintire prețioasă. CANCAN.ro are toate detaliile.

Femeia a povestit că, în toți acești ani, nu l-a visat des. Cel mai recent vis s-a întâmplat în ziua în care îi făcuse pomana de 5 ani. A fost ultima dată când a simțit că băiatul ei a venit să o vadă. Vezi emisiunea integrală aici!

Cuvintele sfâșietoare ale mamei lui Dani Vicol au împietrit pe toată lumea. Aceasta ne-a dezvăluit printre lacrimi că își amintește cum fiul ei i-a atins mâinile în vis.

Mama lui Dani trăiește acum cu această realitate crudă. Își mai vede copilul doar noaptea, în frânturi de vis. Spune că nu l-a mai visat aproape deloc în ultimii ani. Iar asta o doare poate la fel de tare ca lipsa lui.

„Când i-am făcut pomană de 5 ani cred, în rest nu l-am mai visat. Era la bucătărie pe scaun și eu tocmai făcusem colivă, chestiile astea ce trebuie făcute. Eram la bucătărie pe scaun, el stătea și mi-a luat mâinile mele și mi-a zis: mama mea, tu nu ești bătrână, și m-am uitat la ele. Le aveam așa zbârcite. Atât, în rest nu prea l-am mai visat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! ÎCCJ a luat hotărarea

Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile magistraților ICCJ

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și ceară iertare”
Știri
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și…
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!”
Știri
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale:…
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă corpul mamei toată noaptea. Alerta, dată de soțul aflat în Germania
Adevarul
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă...
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Digi24
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele....
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de euro
Mediafax
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Digi 24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar ...
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și ceară iertare”
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era ...
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!”
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei ...
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei de origine română
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe ...
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!”
Tatăl lui Dani Vicol, în lacrimi după decizia ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Să nu facă ...
Tatăl lui Dani Vicol, în lacrimi după decizia ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Să nu facă o zi de pușcărie?!”
Vezi toate știrile
×