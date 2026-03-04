Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”

Mama lui Dani Vicol își mai vede fiul doar în vise! Au trecut aproape șapte ani de la noaptea care i-a schimbat viața pentru totdeauna. La Dan Capatos Show, mama lui Dani Vicol a vorbit despre durerea care nu pleacă niciodată. Aceasta ne-a dezvăluit singurul loc unde își mai vede copilul astăzi. În vise. Și asta se întâmplă atât de rar, încât fiecare vis a devenit o amintire prețioasă. CANCAN.ro are toate detaliile.

Femeia a povestit că, în toți acești ani, nu l-a visat des. Cel mai recent vis s-a întâmplat în ziua în care îi făcuse pomana de 5 ani. A fost ultima dată când a simțit că băiatul ei a venit să o vadă. Vezi emisiunea integrală aici!

Cuvintele sfâșietoare ale mamei lui Dani Vicol au împietrit pe toată lumea. Aceasta ne-a dezvăluit printre lacrimi că își amintește cum fiul ei i-a atins mâinile în vis.

Mama lui Dani trăiește acum cu această realitate crudă. Își mai vede copilul doar noaptea, în frânturi de vis. Spune că nu l-a mai visat aproape deloc în ultimii ani. Iar asta o doare poate la fel de tare ca lipsa lui.

„Când i-am făcut pomană de 5 ani cred, în rest nu l-am mai visat. Era la bucătărie pe scaun și eu tocmai făcusem colivă, chestiile astea ce trebuie făcute. Eram la bucătărie pe scaun, el stătea și mi-a luat mâinile mele și mi-a zis: mama mea, tu nu ești bătrână, și m-am uitat la ele. Le aveam așa zbârcite. Atât, în rest nu prea l-am mai visat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! ÎCCJ a luat hotărarea

Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile magistraților ICCJ