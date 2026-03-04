Acasă » Știri » Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! ÎCCJ a luat hotărarea

De: Elisa Tîrgovățu 04/03/2026 | 16:37
Sursă foto: Facebook

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și a decis trimiterea cazului spre rejudecare la Curtea de Apel București, în dosarul în care este inculpat Mario Iorgulescu. Hotărârea a venit după ce procurorii au atacat cu recurs decizia prin care Iorgulescu scăpa de opt luni de închisoare. Astfel că, infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a drogurilor s-ar fi prescris.

Potrivit hotărârii pronunțate de Completul nr. 6 AP (document de soluționare 161/2026, din 04.03.2026), instanța supremă a casat, în parte, decizia penală nr. 949/A din 12 iunie 2025 a Curții de Apel București – Secția I penală, doar în ceea ce privește soluția de încetare a procesului penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art. 336 alin. (1) și (2) C.pen.), dispusă anterior ca urmare a prescripției răspunderii penale.

Mario Iorgulescu ar putea primi o pedeapsă mai mare

Cu alte cuvinte, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus ca instanța de apel să rejudece doar componenta legată de indivizualizarea pedepsei pentru această faptă, în limitele apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de inculpat. Celelalte dispoziții ale deciziei atacate au fost menținute. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar hotărârea ÎCCJ este definitivă.

Sursă foto: Facebook

Decizia vine după ce procurorii au contestat hotărârea Curții de Apel București din iunie 2025, care stabilise încetarea procesului penal pentru componenta prevăzută de art. 336, apreciind că a intervenit prescripția, soluție care a dus la reducerea pedepsei cu aproape 8 luni, potrivit Mediafax.

Mario Iorgulescu a fost condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare. El a scăpat o dată de pedeapsa veche, după ce magistrații de la Curtea Supremă i-au anulat condamnarea pentru omor și a rămas cu o pedeapsă mai mică. Cu alte cuvinte, acesta are 8 ani de executat, dar acum, după decizia ÎCCJ, ar putea primi mai mult. Până în prezent, Mario Iorgulescu nu a executat nicio zi de detenție.

