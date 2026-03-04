Acasă » Știri » Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are o avere uriașă și s-a tratat în Europa

De: Irina Vlad 04/03/2026 | 13:51
Mojtaba Khamenei, fiul fostuli lider Ayatollah Ali Khamenei/ sursă foto: Profimedia

Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, drept noul conducător și Lider Suprem al Iranului. Decizia marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria Republicii Islamice, transferând practic puterea în cadrul aceleiași familii Toate detaliile în articol!

Mojtaba Khamenei a fost desemnat lider suprem al Iranului, succedându-și tatăl, Ali Khamenei, după decesul acestuia. Este al doilea fiu al ayatollahului, liderul suprem care a fost ucis sâmbătă într-un atac asupra complexului său din Teheran.

Mojtaba Khamenei, ajuns la 55 de ani, este de mult timp considerat „omul din umbră” al puterii de la Teheran. Deși apare rar în public și nu a avut vreodată o funcție oficială, influența sa în culisele regimului este descrisă de analiști ca fiind uriașă. Ani la rând, a activat în cadrul Biroului Liderului Suprem, unde a fost văzut drept un intermediar-cheie în cercul apropiat al tatălui său, Ali Khamenei.

Surse din interior îl indică drept una dintre cele mai discrete, dar puternice prezențe din sistem. Rolul său a fost adesea comparat cu cel al lui Ahmad Khomeini, fiul fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini, care a fost consilier de încredere și confident în primii ani ai regimului revoluționar. A urmat cursurile liceului Alavi din Teheran și a studiat teologia în centrele religioase din Teheran și Qom, fiind format de clerici conservatori, printre care ayatollahul Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi.

Mojtaba Khamenei și-a continuat studiile alături de cei mai respectați clerici din Qom și a preluat și rolul de profesor într-un seminar religios, construindu-și rețele solide în conducerea religioasă și câștigând respectul acestora – în parte datorită tatălui său, Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei a fost desemnat lider suprem al Iranului, succedându-și tatăl, Ali Khamenei, după decesul acestuia/ sursă foto: Profimedia

Are o avere imensă

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al lui Ali Khamenei, și-a construit o avere impresionantă care se întinde din Emiratele Arabe Unite până în Siria, Venezuela și Africa. Surse apropiate spun că el deține aproximativ 300 de milioane de dolari în aur și diamante și conturi secrete în Elveția.

În ianuarie, a făcut valuri în lumea financiară mutând 328 de milioane de dolari prin criptomonede în Dubai. Printre investițiile sale spectaculoase se numără o vilă de 40 de milioane de dolari pe celebrul „Billionaire’s Row” din Londra și proprietăți extinse în Iran.

S-a tratat în Marea Britanie

Serviciile secrete din Statele Unite susțin că Mojtaba Khamenei a fost „tratată pentru impotență” în clinici private din Marea Britanie. Un document clasificat trimis de Departamentul de Stat către Ambasada americană de la Londra în 2008 și ulterior publicat de WikiLeaks detaliază că familia lui Mojtaba l-a presat să aibă copii, conform Daily Mail.

Au fost necesare patru vizite la spitalele Wellington și Cromwell din Londra, inclusiv o spitalizare de două luni, iar în cele din urmă a devenit tatăl unui fiu, pe care l-a numit „Ali”, după bunicul său, care era, la acea vreme, liderul suprem.

Conform informațiilor din cadrul serviciilor secrete americane, Mojtaba s-a căsătorit relativ târziu, în 2004, iar acest lucru s-a întâmplat „probabil din cauza dificultăților legate de impotență”.

Zvonuri privind moartea lui Quentin Tarantino după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului. Regizorul a fost nevoit să clarifice situația

Care vor fi urmările operațiunii din Iran, potrivit lui Benjamin Netanyahu: „Nici măcar nu am visat”

