Zvonuri privind moartea lui Quentin Tarantino după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului. Regizorul a fost nevoit să clarifice situația

Cineastul Quentin Tarantino și soția sa, actrița israeliană Daniella Pick, sunt „teferi și nevătămați”, contrar știrilor false care au apărut pe rețelele de socializare conform cărora cei doi ar fi fost uciși în Israel într-un atac cu rachete al Iranului, în contextul conflictului militar în desfășurare din Orientul Mijlociu.

Tarantino, cunoscut pentru filme avangardiste precum Kill Bill Vol. 1 și Vol. 2, Pulp Fiction, The Hateful Eight și Inglourious Basterds, și familia sa locuiesc în Tel Aviv, Israel, de aproape șase ani. În urma conflictului din Orientul Mijlociu și lansării de către regimul de la Teheran a unor atacuri împotriva Israelului, pe X a apărut o postare potrivit căreia regizorul și soția sa ar fi fost uciși într-un asemenea atac cu rachete. În acest context, reprezentanții lui Tarantino au fost nevoiți să publice un comunicat prin care dezmint zvonurile, scrie Daily Mail.

Afirmația a devenit virală pe X. Utilizatorul @TheWapplehouse, care se mândrește cu peste 150.000 de urmăritori, a sugerat că Tarantino a fost ucis, citând publicația Deadline în acest sens. Postarea a primit peste 1.500 de aprecieri. Postarea nu mai este acum vizibilă pe X. Chiar și reprezentanții Deadline au negat că informația ar fi pornit de la ei și au anunțat că au raportat deja postarea către X.

După ce a fost contactat de Daily Mail, un reprezentant al regizorului în vârstă de 62 de ani, câștigător al premiului Oscar, a negat că acesta ar fi decedat.

Quentin Tarantino locuiește la Tel Aviv și la Los Angeles

Tarantino, care are doi copii împreună cu Pick, își împarte timpul între Tel Aviv și orașul său natal, Los Angeles. Cineastul a vorbit anterior despre viața în Israel, în contextul tensiunilor dintre Israel și vecinii săi din Orientul Mijlociu.

„Îmi place (în Israel). Dacă nu mi-ar plăcea, nu aș fi acolo. Mă joc cu copiii mei, mă plimb prin cartier… Ies pur și simplu cu prietenii mei buni și mă distrez”, a declarat el reporterilor anul trecut.

Tarantino și Pick s-au cunoscut în 2009, când cineastul promova „Inglourious Basterds”, o dramă despre al Doilea Război Mondial. Cei doi s-au căsătorit în 2018.

