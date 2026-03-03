Acasă » Știri » Știri externe » Zvonuri privind moartea lui Quentin Tarantino după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului. Regizorul a fost nevoit să clarifice situația

Zvonuri privind moartea lui Quentin Tarantino după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului. Regizorul a fost nevoit să clarifice situația

De: Daniel Matei 04/03/2026 | 00:50
Zvonuri privind moartea lui Quentin Tarantino după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului. Regizorul a fost nevoit să clarifice situația
Sursa foto: Shutterstock

Cineastul Quentin Tarantino și soția sa, actrița israeliană Daniella Pick, sunt „teferi și nevătămați”, contrar știrilor false care au apărut pe rețelele de socializare conform cărora cei doi ar fi fost uciși în Israel într-un atac cu rachete al Iranului, în contextul conflictului militar în desfășurare din Orientul Mijlociu.

Tarantino, cunoscut pentru filme avangardiste precum Kill Bill Vol. 1 și Vol. 2, Pulp Fiction, The Hateful Eight și Inglourious Basterds, și familia sa locuiesc în Tel Aviv, Israel, de aproape șase ani. În urma conflictului din Orientul Mijlociu și lansării de către regimul de la Teheran a unor atacuri împotriva Israelului, pe X a apărut o postare potrivit căreia regizorul și soția sa ar fi fost uciși într-un asemenea atac cu rachete. În acest context, reprezentanții lui Tarantino au fost nevoiți să publice un comunicat prin care dezmint zvonurile, scrie Daily Mail.

Afirmația a devenit virală pe X. Utilizatorul @TheWapplehouse, care se mândrește cu peste 150.000 de urmăritori, a sugerat că Tarantino a fost ucis, citând publicația Deadline în acest sens. Postarea a primit peste 1.500 de aprecieri. Postarea nu mai este acum vizibilă pe X. Chiar și reprezentanții Deadline au negat că informația ar fi pornit de la ei și au anunțat că au raportat deja postarea către X.

După ce a fost contactat de Daily Mail, un reprezentant al regizorului în vârstă de 62 de ani, câștigător al premiului Oscar, a negat că acesta ar fi decedat.

Quentin Tarantino locuiește la Tel Aviv și la Los Angeles

Tarantino, care are doi copii împreună cu Pick, își împarte timpul între Tel Aviv și orașul său natal, Los Angeles. Cineastul a vorbit anterior despre viața în Israel, în contextul tensiunilor dintre Israel și vecinii săi din Orientul Mijlociu.

„Îmi place (în Israel). Dacă nu mi-ar plăcea, nu aș fi acolo. Mă joc cu copiii mei, mă plimb prin cartier… Ies pur și simplu cu prietenii mei buni și mă distrez”, a declarat el reporterilor anul trecut.

Tarantino și Pick s-au cunoscut în 2009, când cineastul promova „Inglourious Basterds”, o dramă despre al Doilea Război Mondial. Cei doi s-au căsătorit în 2018.

CITEȘTE ȘI:

Asasinarea lui Ali Khamenei. Cum au reușit serviciile secrete să îl găsească pe cel mai puternic om din Iran

Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Demi Moore stârnește îngrijorări în rândul fanilor după ultima sa apariție. „Pare bolnavă. Se înfometează?”
Showbiz internațional
Demi Moore stârnește îngrijorări în rândul fanilor după ultima sa apariție. „Pare bolnavă. Se înfometează?”
Șoc la Hollywood! Celebrul actor, diagnosticat cu cancer: ”E incurabil!”
Showbiz internațional
Șoc la Hollywood! Celebrul actor, diagnosticat cu cancer: ”E incurabil!”
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații...
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Gandul.ro
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii crescute: „E o bombă de carbohidrați lichizi”
Adevarul
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți...
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
Digi24
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu...
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Digi 24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii în Marea Barents
go4it.ro
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii...
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Gandul.ro
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pârtia Alpina Petroșani, marele vis ratat al Văii Jiului. Stațiunea care trebuia să fie cea mai ...
Pârtia Alpina Petroșani, marele vis ratat al Văii Jiului. Stațiunea care trebuia să fie cea mai mare din România
Horoscop 4 martie 2026. Zodia care este surprinsă cu un gest romantic
Horoscop 4 martie 2026. Zodia care este surprinsă cu un gest romantic
Călin Donca, noi dezvăluiri despre procesul cu Dorian Popa: ”Vreau să arăt întregii țări”
Călin Donca, noi dezvăluiri despre procesul cu Dorian Popa: ”Vreau să arăt întregii țări”
Cum arată Diana Matei în costum de baie, la 44 de ani. Fanii au rămas mască când au văzut-o!
Cum arată Diana Matei în costum de baie, la 44 de ani. Fanii au rămas mască când au văzut-o!
A făcut greva foamei timp de 42 de zile și a fost chemată în biroul Laurei Vicol: ”Au fost vreo ...
A făcut greva foamei timp de 42 de zile și a fost chemată în biroul Laurei Vicol: ”Au fost vreo 5 deputați”
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii ...
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii importante
Vezi toate știrile
×