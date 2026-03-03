Bruce Campbell, cunoscut mai ales pentru rolul principal din filmul de groază The Evil Dead, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer.

Actorul a făcut informația publică prin intermediul unei postări pe contul său de X, unde a explicat că suferă de o formă „tratabilă, nu vindecabilă” de cancer, scrie Yahoo.

„În zilele noastre, atunci când cineva are o problemă de sănătate, aceasta este numită o «oportunitate», așa că să începem cu asta – eu am una dintre acestea. Se mai numește și un tip de cancer care este «tratabil», nu «vindecabil». Îmi cer scuze dacă este un șoc – și pentru mine a fost”, a scris Campbell într-o postare lungă pe X.

Actorul nu a dezvăluit tipul specific de cancer de care suferă. De altfel, acesta a evitat să dea prea multe detalii despre boala sa, însă s-a arătat relativ optimist cu privire la starea sa actuală.

„Vestea bună este că nu voi intra în mai multe detalii. Postez asta pentru că, din punct de vedere profesional, câteva lucruri vor trebui să se schimbe – aparențele, dezavantajele și munca în general trebuie să treacă pe plan secund în fața tratamentului. Planul meu este să mă însănătoșesc cât mai bine posibil în timpul verii, astfel încât să pot pleca în turneu cu noul meu film, Ernie & Emma, ​​în această toamnă”, a mai scris el.

Bruce Campbell anunță că își va modifica programul ca urmare a ședințelor de tratament

Actorul a mai explicat că în următoarea perioadă va fi nevoit să își modifice programul, ca urmare a tratamentelor prin care urmează să treacă.

„Există mai multe evenimente în această vară pe care trebuie să le anulez. Am mari regrete. Nevoile de tratament și obligațiile profesionale nu merg întotdeauna mână în mână. Cam asta e tot. Nu încerc să obțin simpatie sau sfaturi, vreau doar să anticipez aceste informații în cazul în care se vor afla informații false, ceea ce se va întâmpla”, a scris el.

Campbell și-a încheiat postarea trimițând dragoste fanilor și împărtășind intenția sa de a rămâne puternic: „Nu vă temeți, sunt un dur și am un sprijin excelent, așa că mă aștept să mai rămân o vreme pe aici”, a scris el.

