Shakira, concert-record în Mexic. Peste 400.000 de oameni au participat la spectacolul cântăreței

Cântăreața columbiană Shakira a stabilit un nou record în Mexic, în timpul unui concert organizat în capitala țării, eveniment la care au participat peste 400.000 de persoane.

Concertul a fost ultimul din turul organizat de cântăreață în Mexic și a fost organizat zona Zócalo din capitala țării, Ciudad de Mexico. Spectatorii nu au avut nevoie de bilete pentru a participa la evenimentul uriaș, acesta fiind, probabil, și unul dintre motivele pentru care numărul de participanți a fost atât de mare.

Acesta a fost al doilea mare eveniment public al artistei în Zócalo după prima ei apariție acolo, în 2007, când a strâns circa 210.000 de oameni. Pe 1 martie 2026, cifra de 400.000 de participanți a depășit recordurile anterioare, inclusiv cel al trupei Los Fabulosos Cadillacs (300.000 de persoane în 2023) și al Grupo Firme (280.000 în 2022), scrie Forbes.

„Aceasta este o poveste de dragoste și prietenie pe care o am cu Mexicul, care nu se compară cu nimic”, le-a spus spectatorilor.

Record după record pentru Shakira

Evenimentul de la Zócalo a făcut parte din turneul mondial „Las Mujeres Ya No Lloran”, care a fost recunoscut de Guinness World Records ca turneul latino cu cele mai mari încasări din istorie, cu venituri totale de peste 421 de milioane de dolari și 3,3 milioane de bilete vândute în 86 de concerte; în Mexic, Shakira a susținut 13 spectacole cu casa închisă, vânzând peste 800.000 de bilete doar în capitală.

Guvernul orașului a instalat 24 de ecrane suplimentare și 12 module de asistență pentru siguranța publicului, implicând peste 6.500 de funcționari ai orașului pentru buna desfășurare a evenimentului, mai notează sursa citată.

La finalul concertului, Shakira a fluturat un drapel mexican și a spus: „Mulțumesc, Mexic. Mulțumesc că sunteți familia mea. Ne vedem curând.”

