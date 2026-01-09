Acasă » Știri » Andra Gogan, întâlnire de necrezut pe o plajă din Hawaii! Peste ce divă internațională a dat nas în nas: „A zis că a fost și ea în România”

Andra Gogan, întâlnire de necrezut pe o plajă din Hawaii! Peste ce divă internațională a dat nas în nas: „A zis că a fost și ea în România”

De: Andreea Stăncescu 09/01/2026 | 18:43
Cu ce vedetă s-a întâlnit Andra Gogan / Sursa foto: Facebook
Andra Gogan a avut parte de o întâlnire cu totul neașteptată chiar pe plajă, acolo unde a dat nas în nas cu una dintre cele mai cunoscute celebrități din lume. Influencerița, care locuiește de ceva timp în Statele Unite ale Americii, a vorbit direct cu Paris Hilton, iar momentul a fost povestit ulterior pe rețelele de socializare.

Influencerița a dezvăluit pe rețelele de socializare că a recunoscut-o pe celebra vedetă în timp ce se afla pe o plajă. Curioasă și puțin nesigură la început, Andra Gogan a observat o femeie blondă, îmbrăcată foarte strident, care făcea câteva fotografii. Apariția i-a atras imediat atenția și i-a dat impresia că seamănă foarte bine cu Paris Hilton.

Chiar dacă nu era complet convinsă că este vorba despre ea, Andra Gogan și-a făcut curaj și s-a apropiat. I-a spus că seamănă izbitor cu celebra moștenitoare, moment în care răspunsul a venit natural și surprinzător: era chiar Paris Hilton. Influencerița a mărturisit că a rămas fără cuvinte și i-a spus imediat cât de mult o apreciază și o respectă.

Sursa foto: Tiktok

Paris Hilton s-a dovedit a fi extrem de amabilă și deschisă, discutând relaxat și menționând chiar că a vizitat România de curând, unde a urcat pe scena Festivalului IntenCity din Craiova. Andra Gogan nu se aștepta să o întâlnească pe celebra vedetă într-un context atât de relaxat.

„M-am întâlnit cu Paris Hilton. Hai să vă povestesc cum s-a întâmplat. (…) Am schimbat plaja și am stat acolo pentru cinci minute. Aceasta fată frumoasă blondă făcea câteva poze. Era îmbrăcată foarte strident, și am zis: hm, seamănă cu Paris Hilton (…) Nu eram sigură că este ea, dar cu toate astea m-am dus la ea și i-am spus: bună, scuze de deranj, semeni foarte tare cu Paris Hilton, și ea a zis: da! Și i-am spus: tu ești? și a spus da. Nu mi-a venit să cred. I-am spus că o apreciez și o respect foarte mult. A fost atât de drăguță cu mine, a spus că a fost și ea în România de curând.”, a mai spus Andra Gogan.

Paris Hilton este una dintre cele mai cunoscute figuri internaționale, fiind femeie de afaceri, model, DJ de succes, influencer și moștenitoare a celebrului imperiu hotelier Hilton. Ea este strănepoata lui Conrad Hilton, fondatorul lanțului de hoteluri care îi poartă numele, și a reușit de-a lungul timpului să își construiască propriul brand, dincolo de faima moștenită, devenind un adevărat fenomen în industria divertismentului și a modei.

