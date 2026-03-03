Acasă » Știri » După o așteptare de 30 de ani, Puya a avut câștig de cauză la tribunal! Judecătorii au decis în favoarea lui

După o așteptare de 30 de ani, Puya a avut câștig de cauză la tribunal! Judecătorii au decis în favoarea lui

De: Alina Drăgan 03/03/2026 | 09:43
După o așteptare de 30 de ani, Puya a avut câștig de cauză la tribunal /Foto: Instagram
Câștig de cauză pentru Puya! Rapper-ul a reușit, după ani de procese, să obțină ce și-a dorit. După numeroase termene amânate și o așteptare lungă, artistul a ieșit învingător. Instanța a decis în favoarea sa, însă decizia nu este definitivă.

În urmă cu patru ani, Puya a deschis un proces civil având ca obiect acțiunea în constatare, prin care reclamantul a cerut instanței să constate că a dobândit dreptul de proprietate asupra unui teren prin uzucapiune, după mai bine de 30 de ani. Acum, judecătorii au decis în favoarea lui.

Așa cum spuneam, Puya a deschis în urmă cu ceva timp un proces civil și a cerut instanței să constate că a dobândit dreptul de proprietate asupra unui teren prin uzucapiune. Ceea ce înseamnă dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil dacă o persoană îl posedă în mod continuu, public, pașnic și ca un proprietar, pe o perioadă foarte lungă de timp, în acest caz peste 30 de ani.

Este vorba despre un teren din Sectorul 3, cu o suprafață de 41 mp. Calitatea de pârât în acest proces au avut-o unitatea administrativ teritorială Municipiul București prin Primar General, dar și statul român prin Ministerul Finanțelor Publice.

Ei bine acum, după aproximativ 20 de termene, instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a Statului Român prin Ministerul Finanțelor Publice. De asemenea, judecătorii au admis cererea reclamantului, iar instanța a constatat că Puya dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului.

Acest lucru înseamnă că ternul respectiv în aparține acum lui Puya, chiar dacă anterior nu avea un titlu de proprietate clasic. Instanța a stabilit că a devenit proprietar prin uzucapiune. Decizia nu este una definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Dacă nu se formulează apel sau dacă hotărârea rămâne definitivă după apel, Puya va putea înscrie dreptul de proprietate în Cartea Funciară.

„Soluția pe scurt: Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, invocată prin întâmpinare. Respinge cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu acest pârât, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite, în rest, cererea de chemare în judecată. Constată că reclamantul a dobândit prin efectul uzucapiunii de peste 30 de ani dreptul de proprietate asupra terenului situat în Municipiul București, str. …, Sector 3, în suprafață de 41 mp, astfel cum a fost identificat în cauză, fiind situat între punctele 8-7-6-9-10-11-12-8 conform Anexei nr. 1 a raportului de expertiză topografică întocmit de expertul **** *****.

Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei. Cererea se va depune la Judecătoria Sectorului 3 București. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, astăzi, 18.02.2026”, se arată în decizia instanței.

Puya, derapaj în timpul concertului! Ce a putut spune în fața tinerilor: „Băieți, aveți grijă ce vă doriți”

Situație macabră în cazul Ștefaniei Szabo: doctorița moartă, chemată din nou la tribunal

 

Foto: Instagram

×