Puya, derapaj în timpul concertului! Ce a putut spune în fața tinerilor: „Băieți, aveți grijă ce vă doriți”

Puya este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi. Sincer așa cum și-a obișnuit fanii, rapperul a avut de transmis un mesaj neașteptat în timpul unui concert și i-a luat prin surprindere pe spectatori. Iată ce sfat le-a dat!

De-a lungul carierei sale, Puya a fost personajul principal în mai multe momente controversate. Recent, în timpul unui concert, artistul s-a folosit de experiența personală și le-a oferit tuturor bărbaților prezenți în public un sfat. Cum probabil mulți prezenți nu se așteptau, fostul coleg de trupă al lui Tudor Sișu a scăpat pe gură un cuvânt indecent.

Ce a spus Puya în timpul concertului

Momentele în care Puya și-a luat fanii prin surprindere nu au fost deloc rare. Artistul obișnuiește să își exprime părerile sincer și asumat, fără să se gândească la ce reacții ar putea stârni.

Așa s-a întâmplat și recent, atunci când rapperul le-a vorbit fanilor din experiența personală și i-a avertizat sub formă de glumă. Mai exact, el le-a spus să aibă grijă ce vor în viață și să fie mai preciși în dorințele lor, pentru că și el și-a dorit o casă plină de femei și a primit una, dar nu așa cum și-a imaginat. Prin „plină de femei”, rapperul s-a referit la multe domnișoare care să îi țină de companie, dar în schimb, dorința lui s-a materializat altfel: o casă plină de femei – mama, fiicele și soacra.

Artistul a povestit totul vizibil amuzat, iar fanii au reacționat la fel. Puya și-a început micul discurs scăpând pe gură un cuvânt indecent, prin care băieții de cartier obișnuiesc să facă referire la femei ‘bune’.

„O să vreau să am casa mea, plină numai de p****. Și am zis ‘bă, așa o să fac’. La un moment dat, mi s-a întâmplat. Doar că… una e nevasta mea, trei sunt fetele mele și una e soacra mea. Așa că, băieți, aveți grijă ce vă doriți că se poate întâmpla! Și, dacă te rogi la Dumnezeu să îți dea fete frumoase, nu uita să îi spui să nu fie rude cu tine. Asta e foarte important”, a spus Puya.

