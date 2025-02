De ce refuză Puya să pună termopane la casa din București: „O să fie mai interesant”

Recent, Puya și-a surprins comunitatea de pe social media cu noua sa achiziție în imobiliare. Rapper-ul a cumpărat o casă istorică (construită în ani `30) și și-a luat angajamentul să o renoveze și să o facă să se întoarcă după soare. Locuința este în stare avansată de degradare, iar procesul de restaurare va fi complex. Care este, de fapt, motivul pentru care juratul de la X Factor nici nu vrea să audă de termopane?

De ceva ani, Puya a făcut o nouă pasiune pentru investițiile în imobiliare. Recent, a achiziționat o casă construită în ani `30, locuință în care se află într-o stare avansată de degradare. Chiar și în aceste condiții, rapper-ul a văzut potențialul construcției și s-a angajat în renovarea și restaurarea ei.

Noua investiție a lui Puya vine la scurt timp după ce a finalizat renovarea locuinței casei ”Puymaci” de la țară, un proiect de suflet în care a investit extrem de mult timp, energie și bani.

„Când m-am apucat de filmat aici, pe la țară, nu am crezut că oamenii vor fi așa interesați. Am filmat mai mult așa ca să stârnesc lumea să cumpere casele vechi și să investească banii în România la țară. Cumva… am simțit să transmit mesajul ăsta. Nu am făcut un video ca să atrag sponsori. (…) Surprizele s-au terminat la țară. Am reușit să clădesc un loc unde îmi place să vin’, a spus artistul în videoclipul pe care l-a postat pe YouTube.

Ce planuri are Puya cu noua locuință cumpărată în București

Puya are planuri mari cu noua casă și are de gând să îi redea farmecul original și să o aducă în starea inițială. Clădirea istorică se află în București, iar juratul de la X Factor crede și speră că va termina să o restaureze în aproximativ 10 ani. Pe canalul său de You Tube, acolo unde le povestește fanilor despre proiectele sale, artistul a prezentat noua achiziție.

Pentru început, juratul de la X Factor știe doar că întreg procesul va fi de durată și solicitant. Totodată, la o scurtă analiză, pentru a readuce clădirea în starea cât mai apropiată de proiectul original, artistul a exclus complet varianta de a monta geamuri termopan.

„Casa pe care am cumpărat-o e tot o casă mai veche. Cred că e făcută prin 30. Acolo cred că o să fie mai interesant, pentru că este mai mare. (…) Dacă tot am terminat la țară, acum ne apucăm la oraș. Asta este noua achiziție. E măricică un pic, dar nouă ne plac provocările. Ne-am gândit ca de data aceasta să restaurăm o casă mai veche, cred că e undeva anii 30. (…) Vrem să o aducem la starea inițială. (…) Dacă pe aia am restaurat-o în 3 ani, pe asta cred că reușim în 10. Nici nu mă gândesc să pun termopane, nici nu știu dacă ai voie’, a spus Puya pe You Tube.

