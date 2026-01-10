Prognoza meteo azi, 10 ianuarie 2026. Frig și nori peste România, cu episoade de ninsoare slabă

Prognoza meteo azi, 10 ianuarie 2026. Ziua de azi aduce în România o vreme tipic hibernală, cu temperaturi scăzute, cer mai mult noros și un aer rece resimțit în toate regiunile. Iarna se va face simțită mai ales în zonele montane și în nordul țării, unde vântul și ninsorile slabe vor crea un disconfort accentuat. În sud și pe litoral, condițiile vor fi ceva mai blânde, însă frigul va rămâne prezent, confirmând o zi autentică de iarnă la nivel național.

Vremea în România

În general, vremea va fi rece și predominant norosă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor rămâne scăzute, cu maxime cuprinse între 0 și 4 grade Celsius în regiunile sudice și centrale, în timp ce în nord și vest valorile termice vor fi mai coborâte, adesea sub pragul de îngheț. Local, vor fi condiții pentru ninsori slabe.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, inclusiv în nord-vest, vremea se va menține rece, cu temperaturi negative pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și posibilitatea apariției unor fulguieli slabe, mai ales dimineața. Maximele vor atinge în jur de -3 grade Celsius, iar minimele nocturne pot coborî spre -9 grade.

Sud și Sud-Est

În sudul și sud-estul României, vremea va fi rece, dar ușor mai blândă comparativ cu nordul. Temperaturile diurne se vor situa în jurul valorilor de 0–2 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar izolat pot apărea ninsori slabe, în special în zonele de câmpie.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și în sud-vest, regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de pragul de îngheț. Cerul va fi acoperit de nori, iar vântul va accentua senzația de frig. Pe alocuri sunt posibile precipitații slabe sub formă de ninsoare.

Est și Nord-Est

În estul și nord-estul țării, vremea va fi rece, cu temperaturi apropiate de 0 grade ziua și negative noaptea. Cerul va fi predominant noros, iar local pot apărea ninsori slabe, mai ales în cursul dimineții.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona montană a Carpaților, vremea va fi deosebit de rece. Vântul va avea intensificări temporare, va viscoli zăpada, iar vizibilitatea va fi redusă la altitudini mari. Condițiile meteo vor fi mai aspre, specifice unei zile de iarnă accentuate.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de restul țării, situându-se între 1 și 4 grade Celsius. Cerul va fi noros, însă probabilitatea de precipitații va fi redusă.

Vremea în Capitală

În București, ziua va fi rece, cu cer predominant noros. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 4 grade Celsius, iar vântul va sufla moderat, accentuând senzația de frig. Șansele de ninsoare sunt reduse.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o zi rece, cu cer mai mult noros și posibilitate de ninsoare slabă în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor rămâne negative, în jur de -3 sau -4 grade Celsius.

Timișoara se va confrunta cu temperaturi cuprinse între -3 și 2 grade Celsius. Cerul va fi înnorat, iar spre seară pot apărea precipitații mixte sau ninsoare slabă.

Iași va avea o vreme rece, cu cer noros și temperaturi apropiate de 0 grade pe parcursul zilei. Local, nu sunt excluse precipitații slabe sub formă de ninsoare.

Craiova va înregistra temperaturi de aproximativ 2–3 grade Celsius. Cerul va fi acoperit, vântul rece, iar izolat pot apărea ninsori slabe.

Constanța va beneficia de un regim termic mai blând, cu temperaturi între 1 și 4 grade Celsius. Vremea va fi rece și norosă, fără precipitații importante.

Brașov va avea o zi rece, specifică zonei montane, cu cer noros și posibilitatea apariției unor fulguieli slabe. Temperaturile vor rămâne negative.

