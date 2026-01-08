Acasă » Știri » Prima zăpadă din 2026, în București. Imaginile suprinse în urmă cu puțin timp, în Capitală: ninge ca în povești

Prima zăpadă din 2026, în București. Imaginile suprinse în urmă cu puțin timp, în Capitală: ninge ca în povești

De: Andreea Stăncescu 08/01/2026 | 12:17
Prima zăpadă din 2026, în București. / Sursa foto: Meteoplus

Bucureștenii s-au trezit astăzi sub un strat alb de zăpadă, iar atmosfera orașului s-a transformat complet. Fulgi mari și jucăuși cad din cer, creând un peisaj de vis și readucând iarna în capitală. Imagini au fost imortalizate și publicate pe rețelele de socializare, spre bucuria tuturor. 

Capitala României a fost astăzi acoperită de prima ninsoare din 2026, iar fulgii mari au creat un decor spectaculos care a cucerit întregul oraș. Străzile, parcurile și acoperișurile clădirilor s-au transformat într-un tablou alb, de poveste, care pare să fi readus iarna în București.

Ninge abundent în mai multe zone ale Capitalei, semn că și bucureștenii se vor bucura de zăpadă în această perioadă a anului. Până în prezent, în numeroase localiăți stratul de zăpadă depășise câțiva centimetri, iar acum Bucureștiul va fi îmbrăcat în alb.

Această schimbare a vremii este cu atât mai binevenită cu cât, anul trecut, în aceeași perioadă, temperaturile indicau un climat aproape de primăvară, fără urme de zăpadă. Astăzi, însă, se poate observa cum natura și-a revenit la ritmul normal, aducând bucureștenilor o atmosferă autentic de iarnă, încă din prima lună a anului.

Sursa foto: Freepik

Vremea în București

În București, între 8 ianuarie, ora 10:00, și 9 ianuarie, ora 8:00, vremea se va răci, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, cu precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare, urmând ca pe parcursul zilei să devină variabil. Vântul va sufla cu intensificări, rafalele atingând 50-55 km/h.

Temperatura maximă va fi între 1 și 2 grade, iar minima în jur de -6 grade. Meteorologii au emis Cod galben pentru vânt și precipitații mixte. În următoarele zile, cerul va fi variabil, cu polei posibil noaptea, iar vânt moderat.

