Prognoza meteo azi, 8 ianuarie 2026. Condiții de polei și ploaie înghețată: Atenție în trafic

Prognoza meteo azi, 8 ianuarie 2026. Azi va fi o zi rece, predominant înnorată, cu precipitații mixte, în special în regiunile nordice, vestice și montane, unde ninsoarea sau fulguielile vor fi mai probabile. Sudul și estul vor avea de asemenea condiții reci și umede, în timp ce zona litoralului va fi ceva mai blândă, dar tot cu nori și posibile averse. Pe alocuri vor fi și condiții de polei sau ploaie înghețată, așa că este recomandată prudență în trafic.

Vremea în România

Azi vremea va fi rece și predominant închisă, cu precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare în unele regiuni) și temperaturi scăzute în mare parte din țară. Temperaturile vor fi în jurul 0…5 °C în regiununile sudice și centrale și ușor mai scăzute spre nord și vest.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

Cer predominant noros, cu posibile fulguieli sau ninsoare slabă și temperaturi de aproximativ -2…+3 °C. Unele zone vor avea și polei.

Sud și Sud-Est

Vreme rece, înnorări accentuate și posibile precipitații mixte; temperaturi în jurul 0…+3 °C, trecând de la ploaie la ninsoare pe parcursul zilei.

Oltenia și Sud-Vest

Temperaturi în jurul 0…+2 °C, precipitații variabile între ploaie slabă și trecerea spre ninsoare.

Est și Nord-Est

Noros, șanse de ploaie înghețată sau ninsoare ușoară, cu temperaturi în jurul -1…+2 °C.

Centrul țării și zona Carpaților

Cer înnorat, ninsoare posibilă mai ales în zonele montane, cu temperaturi scăzute și intensificări de vânt peste munți.

Dobrogea și zona Mării Negre

Vreme ceva mai blândă, temperaturi de +5…+8 °C, dar cu nori și perioade cu ploaie însoțită de vânt.

Vremea în capitală și în marile orașe

București

Cer predominant noros, temperaturi în jurul 0…+3 °C, cu ploi slabe dimineața și posibil lapoviță spre după-amiaza.

Cluj-Napoca

Noros și rece, șanse mari de ninsoare ușoară și posibile acumulări slabe de zăpadă; -3…+1 °C.

Timișoara

Cer înnorat, precipitații trecătoare și temperaturi joase, în jur de -5…+2 °C.

Iași

Posibil ploaie înghețată dimineața, trecând spre ninsoare ușoară; temperaturi între -2…+1 °C.

Craiova

Înnorat cu precipitații variabile și trecere din ploaie în ninsoare; -3…+2 °C.

Constanța

Vreme mai blândă lângă mare, cu +1…+8 °C, dar perioade cu nori și averse slabe.

Brașov

Temperaturi scăzute, posibil mișcare de ninsoare și cer noros; în jur de -5…+1 °C.

