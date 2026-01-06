Unde se închid școlile din cauza ninsorilor abundente. Țara în care vacanța va fi prelungită

Ninsorile și vremea rea vor pune lacăt pe sute de școli. Mai mult, transportul a fost dat peste cap și mai multe zboruri, iar autoritățile au emis avertizări de meteo de cod portocaliu și galben pentru zăpadă și polei. Toate detaliile în articol.

Printre cele mai afectate se numără Marea Britanie, Irlanda și Scoția. În special cea din urmă este vizată de coduri portocalii de ninsoare în regiunile Aberdeenshire, Shetland, Orkney și Insulele Western. În ceea ce privește celelalte două țări, acolo au fost emise avertizări de cod portocaliu și galben pentru zăpadă și polei.

Unde se închid școlile din cauza ninsorilor abundente

186 de școli au fost închise în Irlanda de Nord, iar transportul public nu funcționează în totalitate. Anglia, Țara Galilor și toate comitatele din Irlanda sunt vizate de avertizări de cod galben pentru zăpadă și gheață, iar condițiile de deplasare sunt periculoase, avertizează autoritățile.

Veștile îngrijorătoare vin pentru următoarele zile. Aerul polar va avansa spre sud, ceea ce înseamnă că temperaturile vor scădea semnificativ în multe părți din Europa.

Stratul de zăpadă a ajuns și la 14 centimetri în unele zone din țările străine menționate mai sus și poate ajunge până la 30 de centimetri, avertiează meteorologii. Transportul feroviar din Scoția este grav afectat de vreme, iar autoritățile spun că există riscul ca anumite comunități rurale să rămână izolate.

Network Rail anunță că mai multe rute, inclusiv Aberdeen- Dundee și Inverness-Aberdeen, nu vor funcționa cel puțin până la prânz. Probleme seroase sunt și în trafic, iar aeroporturile se confruntă cu anulări de zboruri și întârzieri mari.

Compania Loganair a suspendat cursele din Aberdeen și Inverness, iar aeroportul Liverpool John Lennon a închis temporar pista.

Cum va fi afectată România

România se va afla în sectorul cald, urmând astfel o încălzire a vremii. Cu toate astea, aerul rece își va face loc treptat în țara noastră, prima data în nord, vest și centru, iar apoi și în celelalte regiuni.

Astfel, finalul săptămânii poate veni cu ninsori însemnate cantitativ în nordul și vestul țării și la munte. Restul regiunilor s-ar putea confrunta cu precipitații mixte, iar riscul de polei va fi ridicat.

