Ninge ca în povești la Barajul Vidraru. Imagini de colecție cu stăvilarul golit de apă, dar acoperit de o 'pătură' proaspătă de omăt

Ninge ca în povești la Barajul Vidraru. Imagini de colecție cu stăvilarul golit de apă, dar acoperit de o ‘pătură’ proaspătă de omăt

De: Irina Vlad 28/12/2025 | 17:39
Ninge ca în povești la Barajul Vidraru/ sursă foto: mediafax
Iarna și-a intrat cu adevărat în drepturi, mai ales în zonele montane înalte din România. La Barajul Vidraru ninge ca în povești, iar CANCAN.RO vă prezintă imagini cum rar au fost surprinse în ultimii ani.

Duminică, 28 decembrie, turiștii care s-au încumetat să viziteze barajul Vidraru (sau care au fost în trecere pe DN 7C), în apropierea orașului Curtea de Argeș, au avut parte de un spectacol ca în povești, notează Mediafax.ro.

Ninge ca în povești în zona Barajului Vidraru

Ninsorile au pus stăpânire pe 11 județe din România. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare de vreme rea în 11 județe. Zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură sunt sub cod roșu de viscol. La peste 1.700 de metri altitudine, vor fi ninsori viscolite, iar vântul va sufla cu rafale de peste 120 de km/h.

Pe drumul Național 7C, în zona Barajului Vidraru, imaginile surprinse de fotoreporterii Mediafax sunt spectaculoase. Zăpada a pus stăpânire pe întreaga zonă, iar peisajul surprinde atmosfera magică a iernii.

Ninge ca în povești la Barajul Vidraru/ sursă foto: mediafax
Ninge ca în povești la Barajul Vidraru/ sursă foto: mediafax

Pentru prima dată în ultimii 60 de ani, lacul de acumulare ar urma să fie golit –  în cadrul unui proiect de retehnologizare și modernizare, fiind a doua golire controlată din istorie. Barajul Vidraru a fost construit în 1965 pe râul Argeș. Acesta are o înălțime de 166,60 metri și o lungime de 305 metri.În condiții normale, lacul are o suprafață de 870 hectare, iar barajul poate stoca 465 milioane de steri de apă.

Apa din lac este utilizată pentru producerea de energie electrică. După începerea procesului de golire controlată, volumul apei a scăzut la 56 de milioane de metri cubi – adică 12% din capacitatea totală. Lucrările ar trebui să fie finalizate până în primăvara anului 2026.

 

