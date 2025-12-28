România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă

Europa se pregătește pentru un început de an 2026 mai rece decât normalul, ca urmare a unei perturbări majore a vortexului polar.

Analizele meteorologice recente arată că aerul foarte rece din regiunile arctice va coborî spre continent în luna ianuarie, menținând temperaturi sub media climatologică.

România, înghițită de viscol

Vortexul polar, care în mod obișnuit menține aerul rece în zona Arcticii, a fost destabilizat la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, în urma unui episod rar de încălzire stratosferică.

Efectele acestui fenomen se resimt la sol după câteva săptămâni, iar modelele indică faptul că vortexul s-a divizat în două nuclee, unul influențând America de Nord, iar celălalt Europa.

În următoarea perioadă, mare parte din Europa va experimenta temperaturi scăzute și episoade de ninsoare, inclusiv în regiunile sudice. Analizele istorice arată că astfel de intervale reci pot dura mai multe săptămâni, iar circulația atmosferică va favoriza pătrunderea aerului rece dinspre nord și nord-est.

În România, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de vreme severă pentru zone din 11 județe, valabile până pe 29 decembrie, ora 10.00. Zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură se află sub cod roșu de viscol, cu rafale de peste 120 km/h și vizibilitate aproape zero. ANM precizează că „de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h”.

Cod roșu în 11 județe

Sunt active și avertizări cod galben și portocaliu pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zonele montane, unde se vor semnala ninsori viscolite, vizibilitate redusă sub 100 m și rafale de 50–90 km/h. În zonele montane înalte, vântul poate depăși 100–110 km/h.

„Administrația Națională de Meteorologia a emis cod roșu pentru vânt foarte puternic în zona Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură (…) Se vor înregistra rafale de peste 120km/h, iar pe crestele foarte înalte se va ajunge la 140km/h”, a declarat Meteorologul ANM Oana Păduraru.

Aceasta avertizează că vizibilitatea în zonele vizate de codul roșu poate scădea până la zero, iar intensificările vântului vor amplifica senzația de frig.

Autoritățile recomandă evitarea zonelor cu arbori sau structuri instabile și atenție sporită în trafic, în condițiile în care precipitațiile și rafalele puternice vor continua în următoarele zile.

CITEŞTE ŞI: Este alertă în România. Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore

Care sunt orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou. Meteorologii Accuweather anunță iarnă grea