Cum era vremea în Ajun de Crăciun în București acum 10 ani. Temperaturile de primăvară au amânat ninsoarea

Ajunul Crăciunului de acum 10 ani a rămas în memoria meteorologilor drept unul dintre cele mai neobișnuite episoade de vreme caldă din luna decembrie. În locul frigului și al zăpezii așteptate, Bucureștiul și mare parte din țară s-au bucurat de temperaturi cu mult peste normalul perioadei, mai apropiate de început de primăvară decât de sărbătorile de iarnă.

Ajun cu temperaturi record pentru luna decembrie

În Ajunul Crăciunului, valorile termice au fost cu până la 14 grade peste media normală în zonele de deal ale Olteniei și Munteniei. Cel mai cald a fost în sudul țării, unde maximele au urcat până la 18°C, în condițiile în care, în mod obișnuit, la final de decembrie, temperaturile nu depășesc 3–4°C. În Transilvania, maximele au ajuns la aproximativ 4°C, tot peste valorile normale.

În București, ziua de 24 decembrie a adus temperaturi de 15–16°C, o valoare excepțională pentru această perioadă, când media multianuală este de aproximativ 2°C.

De ce a fost atât de cald în Ajun și de Crăciun

Potrivit meteorologului Andrei Meda, de la Administrația Națională de Meteorologie, această încălzire neobișnuită fusese cauzată de pătrunderea unei mase de aer cald dinspre sud-vestul Europei. Circulația aerului s-a făcut dinspre latitudini sudice, iar presiunea atmosferică ridicată de deasupra României a acționat ca un „baraj” în fața sistemelor noroase, limitând apariția precipitațiilor.

„Precipitațiile au fost nesemnificative, vremea a fost frumoasă și foarte caldă pentru finalul lunii decembrie”, explica meteorologul la acel moment.

Ziua de Crăciun: mai răcoarosă, dar tot peste normal

Pe 25 decembrie, temperaturile au început să scadă ușor, însă vremea a rămas în continuare mai caldă decât normalul. Maximele s-au situat între 5 și 14°C la nivel național. În București, termometrele au indicat 11–12°C, cu mult peste media perioadei.

Au apărut și primele precipitații, însă acestea au fost slabe și izolate. La început, au predominat ploile, iar spre noapte s-au semnalat posibile lapovițe și fulguieli, mai ales în intervalul 25–26 decembrie. La munte, precipitațiile au fost mai frecvente, sub formă de lapoviță și ninsoare slabă.

Răcirea adevărată a venit, după 26 decembrie

Abia din 26 decembrie, vremea a intrat pe un trend normal pentru iarnă. Temperaturile au scăzut semnificativ și nu au mai depășit 7°C nicăieri în țară. Precipitațiile s-au extins în jumătatea de sud, fiind inițial mixte, apoi transformându-se treptat în ninsoare, inclusiv în București.

Maximele s-au încadrat între -1 și 7°C, valori apropiate de normalul climatologic. În Capitală, temperaturile nu au mai trecut de 5°C, iar ninsoarea și-a făcut apariția, cel mai probabil, în noaptea dintre 26 și 27 decembrie.

Un Ajun de Crăciun atipic

Ajunul de Crăciun de acum 10 ani rămâne un exemplu clar de iarnă atipică, în care aerul cald a amânat zăpada și a transformat sărbătorile într-un episod aproape primăvăratic. Abia după câteva zile, iarna și-a intrat în drepturi, readucând temperaturile și precipitațiile specifice sezonului.

