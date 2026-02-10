Prognoza meteo azi, 10 februarie 2026. Ninsorile pun stăpânire pe sudul țării: iarna revine în forță

Prognoza meteo azi, 10 februarie 2026. Vremea de azi aduce o atmosferă tipică de iarnă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor apărea pe arii extinse sub formă de ninsoare sau fulguieli, mai ales în jumătatea sudică și în zonele centrale. Temperaturile se mențin scăzute, apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu dimineți geroase în special în estul și nord-estul țării. Maximele zilei vor fi, în general, cuprinse între aproximativ -3 și 5 grade Celsius.

În ansamblu, România traversează o zi de iarnă autentică, cu frig persistent, cer predominant noros și precipitații slabe în multe regiuni. Nord-estul va resimți cel mai accentuat gerul, în timp ce vestul țării va avea temperaturi ușor mai ridicate. În sud și centru, ninsoarea și fulguielile vor completa tabloul unei zile tipice de februarie. Condițiile de deplasare pot deveni dificile local, mai ales în zonele unde ninsorile vor fi mai frecvente, motiv pentru care sunt recomandate prudență și echiparea corespunzătoare pentru sezonul rece.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În aceste regiuni, cerul va fi mai mult noros, iar pe alocuri pot apărea precipitații slabe, mixte, sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare. Temperaturile vor fi ceva mai ridicate comparativ cu restul țării, cu maxime care pot urca până spre 5–7 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări semnificative.

Sud și sud-est

Sudul și sud-estul vor avea o zi închisă, cu cer acoperit și episoade de ninsoare sau fulguieli. Temperaturile vor rămâne scăzute, apropiate de pragul înghețului chiar și în orele amiezii. Local, stratul de zăpadă se poate depune sau menține.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și în sud-vest predomină vremea rece, cu cer mai mult noros și precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare. Temperaturile maxime vor rămâne negative în multe zone, iar vântul va accentua senzația de frig, mai ales în zonele deschise.

Est și nord-est

Această parte a țării va resimți cel mai intens frigul. Diminețile vor fi geroase, cu temperaturi mult sub zero grade, iar pe parcursul zilei valorile termice vor urca ușor, însă vor rămâne scăzute. Cerul va fi variabil spre noros, iar izolat pot apărea fulguieli.

Centrul țării și zona Carpaților

În regiunile centrale, vremea rămâne rece, cu cer predominant noros și episoade trecătoare de ninsoare. În zonele montane, vântul poate sufla mai tare pe creste, accentuând senzația de frig și reducând vizibilitatea, iar local pot apărea viscole slabe.

Dobrogea și zona Mării Negre

În această zonă, cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile vor avea variații mici pe parcursul zilei. Valorile vor oscila în jurul pragului de îngheț, iar precipitațiile vor fi slabe și izolate.

Vremea în Capitală

În București, ziua de mâine va aduce un cer mai mult noros, cu o dimineață rece și temperaturi minime în jurul valorii de -4 grade Celsius. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește ușor, atingând aproximativ 1 grad Celsius. Spre seară, sunt posibile fulguieli, iar senzația de frig va fi accentuată de umezeală și de vântul slab până la moderat.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

La Cluj, vremea va fi închisă și rece. Temperaturile vor porni dimineața de la aproximativ -3 grade Celsius, iar la amiază pot ajunge în jurul valorii de 4 grade. Cerul va rămâne predominant noros, iar senzația termică va fi una specifică unei zile autentice de iarnă.

Timișoara

În Timișoara, ziua începe cu precipitații mixte, ce pot include ploaie, lapoviță sau ninsoare. Pe parcursul zilei, cerul rămâne noros, iar temperaturile vor varia între aproximativ 1 și 5 grade Celsius. Condițiile de drum pot fi ușor afectate în prima parte a zilei.

Iași

La Iași se anunță una dintre cele mai reci zile din țară. Dimineața va aduce temperaturi ce pot coborî până în jurul valorii de -11 grade Celsius, iar la prânz valorile termice se vor apropia de 0 grade. Frigul va fi resimțit puternic, mai ales în prima parte a zilei.

Craiova

În Craiova, vremea va fi rece și închisă, cu temperaturi ce vor rămâne negative aproape întreaga zi, între aproximativ -4 și -2 grade Celsius. Sunt posibile episoade de ninsoare sau fulguieli, iar stratul de zăpadă poate fi ușor completat.

Constanța

Pe litoral, la Constanța, cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile vor varia între aproximativ -2 și 3 grade Celsius. Influența Mării Negre menține valorile termice ceva mai stabile, însă umezeala va accentua senzația de frig.

Brașov

La Brașov, vremea va fi rece, cu temperaturi ce vor coborî dimineața până în jurul valorii de -7 grade Celsius, iar la amiază vor urca spre 3 grade. Cerul va fi noros, iar spre după-amiază pot apărea fulguieli trecătoare.

