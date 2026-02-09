Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București

Luna martie a acestui an pare a fi una dintre cele mai neobișnuite din ultimii ani, potrivit prognozelor AccuWeather. După o perioadă lungă în care românii s-au obișnuit ca începutul primăverii să aducă temperaturi ridicate, adesea trecând de 20 de grade Celsius, anul acesta situația se schimbă radical.

Nicio zi din martie nu va atinge pragul de 20 de grade, iar primele zile ale lunii vin chiar cu episoade de ninsoare, inclusiv în București, un fenomen tot mai rar în ultimul deceniu.

Lună martie cum nu prea a mai fost în România

În mod tradițional, martie a devenit în ultimii ani o lună de tranziție rapidă spre sezonul cald. Temperaturile de 18–22 de grade au devenit obișnuite, iar natura a început să înverzească mult mai devreme decât în trecut.

Această tendință a creat impresia unei primăveri timpurii constante, iar românii au ajuns să considere luna martie drept o perioadă stabilă, cu vreme blândă și zile însorite. Totuși, prognoza meteo a acestui an contrazice complet această percepție, readucând un martie rece, capricios și imprevizibil.

Prognoza detaliată pentru București arată o lună marcată de fluctuații puternice. În primele zile, temperaturile maxime abia ating 5–9 grade, iar minimele coboară sub zero. Ninsoarea apare în mai multe rânduri, un lucru surprinzător pentru Capitală, unde astfel de episoade au devenit excepții.

Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București

Chiar și după trecerea valului de frig, temperaturile rămân modeste, situându-se în general între 11 și 17 grade, fără a depăși pragul psihologic de 20 de grade care, în alți ani, era atins încă din primele două săptămâni ale lunii.

Pe parcursul întregii luni, vremea rămâne instabilă. Zilele cu soare alternează cu perioade înnorate, ploi reci și episoade de lapoviță. În a doua jumătate a lunii, temperaturile cresc ușor, însă rămân sub media obișnuită pentru această perioadă.

Chiar și în ultimele zile din martie, maximele se opresc la 15–17 grade, semn că „autentica” primăvară cu care populaţia s-a obişnuit întârzie să se instaleze complet.

