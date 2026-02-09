Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor: „Chiar ne..”

Episodul 15 al emisiunii Survivor 2026, din data de 8 februarie, a adus o dublă eliminare. Niky Salman a părăsit competiția în urma duelului, însă și Călin Donca a fost eliminat. Accidentarea suferită nu i-a mai permis acestuia să continue competiția. Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor?

Călin Donca a fost eliminat din competiția Survivor după ce a suferit un accident grav, care l-a trimis direct la spital. Din păcate, starea de sănătate nu i-a permis să revină în joc, iar medicii au decis că participarea lui în competiție nu mai este posibilă. Astfel, Călin Donca a fost nevoit să părăsească Survivor.

Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca

După mai multe zile de spitalizare, inevitabilul s-a produs, iar Călin Donca a fost eliminat de la Survivor. Acesta a fost descalificat pe motive medicale, după ce a căzut din cocotier. Afaceristul și-a făcut apariția la consiliul tribal, însă doar pentru a fi anunțat – atât el, cât si colegii lui – că nu mai poate continua.

Astfel, Călin Donca a fost nevoit să își ia rămas bun de la Faimoși, printre ei numărându-se și Marian Godină, polițistul care nu și-a ascuns antipatia față de el cu fiecare ocazie ivită. Ei bine, în timp ce colegii lui își lua rămas bun de le Donca, Godina stătea jos, ca și cum nimic nu s-ar întâmpla la câțiva metri de el.

În cele din urmă, tot Călin Donca a fost cel care „a cedat” și i-a spus: „Hai, domnule, aici!”, invitându-l pe polițist la o îmbrățișare finală.

Ei bine, Marian Godină pare că a fost luat prin surprindere de gestul afaceristului. Cei doi s-au îmbrățișat, iar la ureche, polițistul i-a șoptit: „Chiar ne luăm în brațe?!”, vădit deranjat de momentul stânjenitor creat.

„Hai, lasă, lasă!”, i-a răspuns Călin Donca.

Deși a făcut față „momentului stânjenitor”, Marian Godină nu s-a mai abținut după plecarea lui Donca, dându-și arama pe față. Acesta și-a exprimat, din nou, antipatia pentru cel eliminat și nu s-a sfiit deloc să fie acid la adresa acestuia.

„Marian, ce înseamnă pentru tine plecarea lui Călin din competiție?”, l-a întrebat prezentatorul Adi Vasile, pe un ton serios. „Tocmai am trăit povestea milionarului de succes, care, trezindu-se pe o insulă fără bani, nu și-a putut cumpăra medicamente contra limbricilor, l-a mâncat în c*r și s-a urcat în cocotier, de unde a căzut și a plecat acasă, unde are treburile pe care eu unul le știu. Ceilalți, se pare că nu”, a fost răspunsul ironic a lui Marian Godină.

