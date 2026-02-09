Acasă » Știri » Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor: „Chiar ne..”

Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor: „Chiar ne..”

De: Alina Drăgan 09/02/2026 | 08:55
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor: Chiar ne..
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca

Episodul 15 al emisiunii Survivor 2026, din data de 8 februarie, a adus o dublă eliminare. Niky Salman a părăsit competiția în urma duelului, însă și Călin Donca a fost eliminat. Accidentarea suferită nu i-a mai permis acestuia să continue competiția. Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor?

Călin Donca a fost eliminat din competiția Survivor după ce a suferit un accident grav, care l-a trimis direct la spital. Din păcate, starea de sănătate nu i-a permis să revină în joc, iar medicii au decis că participarea lui în competiție nu mai este posibilă. Astfel, Călin Donca a fost nevoit să părăsească Survivor.

Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca

După mai multe zile de spitalizare, inevitabilul s-a produs, iar Călin Donca a fost eliminat de la Survivor. Acesta a fost descalificat pe motive medicale, după ce a căzut din cocotier. Afaceristul și-a făcut apariția la consiliul tribal, însă doar pentru a fi anunțat – atât el, cât si colegii lui – că nu mai poate continua.

Astfel, Călin Donca a fost nevoit să își ia rămas bun de la Faimoși, printre ei numărându-se și Marian Godină, polițistul care nu și-a ascuns antipatia față de el cu fiecare ocazie ivită. Ei bine, în timp ce colegii lui își lua rămas bun de le Donca, Godina stătea jos, ca și cum nimic nu s-ar întâmpla la câțiva metri de el.

În cele din urmă, tot Călin Donca a fost cel care „a cedat” și i-a spus: „Hai, domnule, aici!”, invitându-l pe polițist la o îmbrățișare finală.

Călin Donca și Marian Godină /Foto: Captură Antena 1

Ei bine, Marian Godină pare că a fost luat prin surprindere de gestul afaceristului. Cei doi s-au îmbrățișat, iar la ureche, polițistul i-a șoptit: „Chiar ne luăm în brațe?!”, vădit deranjat de momentul stânjenitor creat.

„Hai, lasă, lasă!”, i-a răspuns Călin Donca.

Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca /Foto: Captură Antena 1

Deși a făcut față „momentului stânjenitor”, Marian Godină nu s-a mai abținut după plecarea lui Donca, dându-și arama pe față. Acesta și-a exprimat, din nou, antipatia pentru cel eliminat și nu s-a sfiit deloc să fie acid la adresa acestuia.

„Marian, ce înseamnă pentru tine plecarea lui Călin din competiție?”, l-a întrebat prezentatorul Adi Vasile, pe un ton serios.

„Tocmai am trăit povestea milionarului de succes, care, trezindu-se pe o insulă fără bani, nu și-a putut cumpăra medicamente contra limbricilor, l-a mâncat în c*r și s-a urcat în cocotier, de unde a căzut și a plecat acasă, unde are treburile pe care eu unul le știu. Ceilalți, se pare că nu”, a fost răspunsul ironic a lui Marian Godină.

Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 eliminatei Niky, pentru cele 5 săptămâni la Survivor 2026

Acuzații de furt în tabăra Faimoșilor! Naba Salem a fost vigilentă și a descoperit ce se întâmplă: „E ceva putred”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și noii aventuri din Turcia
Știri
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și…
Compania din România care îți oferă 40.000 de euro dacă îți dai demisia
Știri
Compania din România care îți oferă 40.000 de euro dacă îți dai demisia
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de ...
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și noii aventuri din Turcia
Compania din România care îți oferă 40.000 de euro dacă îți dai demisia
Compania din România care îți oferă 40.000 de euro dacă îți dai demisia
Ciorba care încetinește procesul de îmbătrânire. Este bogată în cupru și vitamina C
Ciorba care încetinește procesul de îmbătrânire. Este bogată în cupru și vitamina C
Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 eliminatei Niky, pentru cele 5 săptămâni la Survivor 2026
Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 eliminatei Niky, pentru cele 5 săptămâni la Survivor 2026
Trump vrea Groenlanda: Chestii interesante pe care sigur nu le știai despre insula care a declanșat ...
Trump vrea Groenlanda: Chestii interesante pe care sigur nu le știai despre insula care a declanșat scandal global
Prețurile la benzină, sub lupă: unde găsești cel mai ieftin carburant în România azi, 9 februarie ...
Prețurile la benzină, sub lupă: unde găsești cel mai ieftin carburant în România azi, 9 februarie 2026
Vezi toate știrile
×