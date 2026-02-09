Acasă » Știri » Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 eliminatei Niky, pentru cele 5 săptămâni la Survivor 2026

De: Alina Drăgan 09/02/2026 | 08:21
O nouă eliminare la Survivor 2026! În episodul 15 al emisiunii de la Antena 1, din data de 8 februarie, Niky Salman a pierdut duelul pentru eliminare și a părăsit competiția. Câți bani a primit de la postul de televiziune, pentru cele cinci săptămâni petrecute la Survivor 2026?

Echipa Războinicilor a pierdut jocul pentru imunitate. Așadar, doi concurenți au luptat pentru a rămâne în competiție, însă numai unul a putut merge mai departe. Ca de fiecare dată, primul participant nominalizat spre duel a fost desemnat de concurenți, iar cel de-al doilea a fost ales de cel care a obținut imunitatea.

Astfel, Războinicii au hotărât ca duelul să se dea între Lucian Popa și Niky Salman.

Confruntarea dintre Lucian Popa și Niky Salman s-a încheiat cu scorul de 2-0, în favoarea lui Lucian Popa. Astfel, după cinci săptămâni de competiție, Niky a părăsit Survivor 2026.

Lupta nu a fost una deloc ușoară, iar ambii concurenți au încercat din răsputeri să-și păstreze locul în competiție. Din păcate, norocul nu a fost alături de Niky, așa că aceasta a părăsit competiția. Deși eliminarea a fost grea, Războinica este bucuroasă că se poate întoarce acasă, la sora sa geamănă, bolnavă de cancer, care se simte tot mai rău.

Traseul lui Niky Salman la Survivor 2026 s-a încheiat după cinci săptămâni de competiție. Iar, potrivit speculațiilor apărute în presă, pentru fiecare stage petrecut în joc, Războinica a încasat câte 1.500 euro. Astfel, aceasta plecă acasă după cinci săptămâni cu 7.500 de euro.

Niky a fost eliminată /Foto: Captură Antena 1

Călin Donca, eliminat și el de la Survivor 2026

Încă o eliminare a mai avut loc la Survivor. Călin Donca a fost eliminat din competiție după ce a suferit un accident grav în timpul unei misiuni, incident care l-a trimis direct la spital. El nu a mai putut continua aventura în junglă și a plecat pentru a se recupera în România.

„Le doresc mult succes colegilor noi. Văd că au slăbit cu toții câte puțin. Indiferent cât stați, după ce ieșiți o să vă pară rău. Lui Aris, preferatul meu, îi dau o responsabilitate: colierul pe care îl ai la gât îți rămâne ție, e al tău. I-am adus lingura lui Yasmin, „împărțitoarea”, cu care ne dădea mâncarea. Este pentru Naba, persoana care cred că ar vrea Yasmin să o aibă”, a spus Călin Donca, înainte de a părăsi competiția.

