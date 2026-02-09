Acasă » Știri » Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și noii aventuri din Turcia

De: Paul Hangerli 09/02/2026 | 08:30
İlkay Gündoğan este unul dintre cei mai respectați mijlocași din fotbalul mondial, un lider calm, calculat, capabil să schimbe soarta unui meci prin inteligență și viziune. Dar, dincolo de trofee, goluri și momente istorice pe teren, viața lui personală a fost marcată de o poveste de dragoste spectaculoasă. Relația cu Sara Gündoğan, model, prezentatoare și influencer, nu este doar o poveste romantică, ci și una despre sacrificii, mutări între țări, familie și presiunea unei cariere la cel mai înalt nivel.

Băiatul din Gelsenkirchen care a ajuns pe culmile fotbalului mondial

Povestea lui İlkay Gündoğan începe în Gelsenkirchen, Germania, unde s-a născut în 1990, într-o familie cu origini turcești. Fotbalul a intrat în viața lui încă din copilărie, iar talentul său a fost evident foarte devreme. A urcat treptat prin sistemul fotbalului german, iar consacrarea a venit la Borussia Dortmund, unde a devenit rapid unul dintre cei mai promițători mijlocași din Europa.

Transferul la Manchester City avea să îi transforme definitiv cariera. Acolo, Gündoğan nu a fost doar un jucător de bază, ci un lider. A devenit căpitanul echipei și a câștigat trofee majore, inclusiv Liga Campionilor, intrând în istoria clubului. Stilul său elegant, calmul în momentele decisive și inteligența tactică l-au făcut unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai generației sale.

După aventura din Anglia, mijlocașul german a evoluat și la FC Barcelona, continuând să joace la cel mai înalt nivel. În prezent, Gündoğan joacă la Galatasaray, unde a ajuns în 2025, fiind considerat un transfer important pentru clubul turc și unul dintre liderii vestiarului. În paralel, a fost un jucător esențial pentru naționala Germaniei, fiind apreciat pentru calmul și experiența sa.

Apariția femeii care avea să îi schimbe viața

În timp ce cariera lui Gündoğan era în plină ascensiune, viața personală avea să ia o turnură neașteptată. În 2021, lumea fotbalului a descoperit-o pe Sara Arfaoui, femeia care avea să devină ulterior Sara Gündoğan.

Sara s-a născut în Franța, în 1995, are rădăcini tunisiene și a crescut în Italia, unde și-a construit cariera în televiziune. Frumoasă, carismatică și extrem de ambițioasă, ea a devenit cunoscută ca prezentatoare și model, lucrând pentru televiziunea italiană și participând la emisiuni populare, inclusiv reality show-uri.

Pe lângă televiziune, Sara și-a construit o carieră solidă în mediul online, unde a atras sute de mii de urmăritori datorită stilului său elegant și energiei pozitive. Vorbește fluent italiană, franceză, engleză și arabă, ceea ce i-a permis să se integreze rapid în medii internaționale.

Cum a început povestea lor de iubire

Relația dintre Sara și İlkay a devenit publică în vara anului 2021, când ea a postat prima fotografie oficială cu fotbalistul. Deși existaseră zvonuri, imaginea a confirmat că între cei doi exista deja o poveste serioasă.

Dragostea lor a evoluat rapid. În doar câteva luni, cei doi s-au logodit, iar în mai 2022 au decis să își unească destinele. Nunta civilă a avut loc în Copenhaga, într-un cadru romantic și discret. Povestea nu s-a oprit însă acolo. Cei doi au organizat ceremonii suplimentare în Italia și Turcia, dorind să celebreze iubirea în locuri cu semnificație pentru familiile lor.

Familia care le-a schimbat complet viața

În martie 2023, povestea lor a atins un nou capitol, odată cu nașterea fiului lor, Kais. Sara a vorbit deschis despre dorința ei de a deveni mamă, spunând că familia a fost întotdeauna cel mai important vis al său.

În 2025, familia Gündoğan s-a mărit din nou, după venirea pe lume a fiicei lor, Ella. Anunțul a fost făcut printr-o postare emoționantă în mediul online, însoțită de fotografii cu cei doi copii și mesajul despre iubirea și recunoștința pe care o simt ca părinți.

Sacrificiile unei relații construite în jurul fotbalului

Viața alături de un fotbalist de top nu este lipsită de provocări. Sara a recunoscut că mutările constante între țări au fost uneori dificile, mai ales tranziția dintre Manchester, Barcelona și, ulterior, Turcia. A fost nevoită de fiecare dată să își reconstruiască viața socială și profesională, însă a declarat că sprijinirea carierei soțului ei a fost întotdeauna prioritară.

În prezent, Sara este adesea văzută în tribune, alături de copii, susținându-l pe Gündoğan la meciurile Galatasaray, continuând în același timp proiectele din modelling și televiziune.

Când trofeele nu mai sunt cel mai important lucru

În fotbal, gloriile se măsoară în medalii, goluri decisive și ovații. Dar pentru İlkay Gündoğan, cel mai mare trofeu nu a venit dintr-un stadion plin. A venit din privirea Sarei în ziua nunții, din plânsul primului lor copil și din momentele simple petrecute acasă, departe de reflectoare. Cei doi au construit o lume în care succesul nu mai înseamnă doar câștiguri pe teren, ci echilibrul fragil dintre ambiție și dragoste, între mutări de carieră și stabilitate emoțională.

Astăzi, în tribunele de la Istanbul, Sara strigă numele lui İlkay la fel de tare ca orice fan, dar seara, acasă, el devine doar tata lui Kais și Ella. Suntem siguri că acesta este adevăratul câștig, cel pe care nicio ligă și niciun stadion nu îl pot oferi vreodată.

