Compania din România care îți oferă 40.000 de euro dacă îți dai demisia

De: David Ioan 09/02/2026 | 08:28
Producătorul auto Dacia a demarat un program amplu de plecări voluntare, pe fondul reducerii activității din uzină și al schimbărilor tehnologice care influențează necesarul de personal.

Totodată, angajații au fost informați la începutul anului că programul de lucru va fi ajustat, trecându-se de la trei schimburi la două schimburi și jumătate, măsură ce reflectă adaptarea la ritmul actual al producției și la reorganizarea fluxurilor interne.

Concedieri voluntare la Dacia

Decizia vine într-un context în care robotizarea avansează rapid în industria auto, diminuând treptat dependența de forța de muncă umană. În paralel, producția totală a uzinei a înregistrat o scădere semnificativă. Dacă anterior se fabricau aproximativ 1.400 de vehicule pe zi, în prezent nivelul a coborât la 1.200 de unități, ceea ce reprezintă o reducere de circa 14%.

Această diminuare este influențată atât de creșterea costurilor operaționale, cât și de scăderea vânzărilor pe anumite piețe, tendință observată în întreaga industrie auto europeană. Totodată, ritmul mai lent al comenzilor și presiunea asupra prețurilor determină producătorii să își ajusteze strategiile și să optimizeze resursele.

Val de concedieri voluntare la Dacia. Sumele primite de cei care pleacă. Foto: Mediafax foto

În acest context, compania a lansat o campanie de disponibilizări voluntare. Pachetele financiare oferite angajaților care aleg să plece sunt diferențiate în funcție de vechimea în uzină și de situația profesională.

Câţi bani primesc cei care pleacă

Persoanele cu o experiență de peste 16 ani pot primi compensații ce depășesc 210.000 de lei, la care se adaugă salariul corespunzător perioadei lucrate. De asemenea, angajații care se confruntă cu boli profesionale pot beneficia de sume care se apropie de 50.000 de euro, în funcție de evaluările interne și de criteriile stabilite de companie.

Pentru restul personalului, compensațiile sunt stabilite într-un interval cuprins între 25.000 și 167.000 de lei net, în funcție de vechimea acumulată în cadrul companiei. Deși obiectivul programului este de a ajunge la aproximativ 900 de plecări voluntare, conducerea Dacia a precizat că nu toate solicitările vor fi aprobate, deoarece anumite posturi rămân esențiale pentru continuitatea proceselor de producție.

În plus, anumite departamente sunt considerate critice pentru lansările viitoare de modele și pentru menținerea ritmului de dezvoltare tehnologică. Mai mult, impactul acestor măsuri depășește nivelul companiei, având în vedere că industria auto reprezintă aproximativ 13% din produsul intern brut al României.

