Acasă » Știri » O companie uriașă a închis tot și pleacă din România. A încetat deja activitatea

O companie uriașă a închis tot și pleacă din România. A încetat deja activitatea

De: David Ioan 29/01/2026 | 12:59
O companie uriașă a închis tot și pleacă din România. A încetat deja activitatea
O companie uriașă a închis tot și pleacă din România. A încetat deja activitatea

Renera AG, companie elvețiană activă în domeniul energiei regenerabile, a decis să își înceteze operațiunile din România și să închidă toate firmele locale pe care le controla.

Hotărârea vizează șapte societăți comerciale înregistrate în țara noastră, măsura fiind consemnată oficial în Monitorul Oficial din 27 ianuarie.

O companie uriașă a închis tot și pleacă din România

Potrivit documentului public, decizia de retragere fusese adoptată încă din 5 septembrie, însă publicarea ei a avut loc abia la începutul acestui an.

„Având în vedere faptul că situația economică nu este faborabilă pentru continuarea activității, asociatul unic RENERA AG intenționează să își înceteze activitatea economică în România și, prin urmare, să lichideze societățile în care este acționar unic, fără numirea unui lichidator”, menţionează actul oficial.

Procesul de lichidare vizează toate cele șapte companii locale ale grupului, de la Renera One SRL până la Renera Seven SRL. Prima dintre acestea, Renera One, fusese înființată relativ recent, în anul 2023, semn că planurile inițiale ale companiei vizau o extindere accelerată pe piața românească.

Renera AG este cunoscută pentru activități în zona energiei regenerabile, incluzând dezvoltarea de proiecte, tranzacționarea de energie, consultanță și servicii de inginerie. Grupul are operațiuni în mai multe state europene, precum Elveția, Italia, Spania, România și Germania, iar retragerea din țara noastră marchează o schimbare semnificativă în strategia sa regională.

A încetat deja activitatea

În România, compania anunțase anterior proiecte de amploare. Conform informațiilor apărute în presă în 2024, Renera Energy demarase faza de dezvoltare pentru ceea ce urma să fie cel mai mare parc fotovoltaic plutitor din țară la acel moment. Proiectul prevedea construirea unei centrale cu o capacitate estimată de 50 MW pe o suprafață de 37 de hectare de apă în județul Brăila.

„Securizarea a 37 de hectare de teren în Brăila ne-a permis să atingem obiectivul de 250 hectare din Q1/2024 în România. Suntem încântați să demarăm faza de dezvoltare și să contribuim și mai mult la tranziția către energia regenerabilă în România”, declarau reprezentanţii companiei la acea vreme.

După aceste anunțuri, proiectul nu a mai avut evoluții publice, iar informațiile despre stadiul său au dispărut complet din spațiul public.

Compania uriaşă care ţi-a încetat activitatea în România

În paralel, Renera Energy obținuse în iunie 2024 o decizie favorabilă din partea CEISD, instituția responsabilă cu avizarea investițiilor străine directe în România. Aceasta permitea dezvoltarea unor parcuri fotovoltaice și a unor sisteme de stocare a energiei. Capacitățile exacte vizate nu sunt cunoscute, deoarece detaliile tehnice au fost clasificate în documentul publicat de Consiliul Concurenței.

CITEŞTE ŞI: Fabrica din România care se închide și dă afară peste 400 de angajați. Primele concedieri se fac în martie

Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cătălin și Andra Măruță, la Asia Express? ”Doar de experiență”
Știri
Cătălin și Andra Măruță, la Asia Express? ”Doar de experiență”
(P) iGaming 2026: ce inovații pregătește industria cazinourilor online
Știri
(P) iGaming 2026: ce inovații pregătește industria cazinourilor online
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Modificarea din CV care îți va schimba viața. Ai viitorul asigurat la angajator!
Gandul.ro
Modificarea din CV care îți va schimba viața. Ai viitorul asigurat la angajator!
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să fie atenți ce fac copiii lor
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un...
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
Digi24
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie
Digi24
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără...
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Promotor.ro
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Modificarea din CV care îți va schimba viața. Ai viitorul asigurat la angajator!
Gandul.ro
Modificarea din CV care îți va schimba viața. Ai viitorul asigurat la angajator!
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cătălin și Andra Măruță, la Asia Express? ”Doar de experiență”
Cătălin și Andra Măruță, la Asia Express? ”Doar de experiență”
(P) iGaming 2026: ce inovații pregătește industria cazinourilor online
(P) iGaming 2026: ce inovații pregătește industria cazinourilor online
Drumul din România mai frumos ca Transfăgărășanul și Transalpina. Puțini români îl știu
Drumul din România mai frumos ca Transfăgărășanul și Transalpina. Puțini români îl știu
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
”Nu mai merge Pro TV-ul?” Cum a făcut mișto David de Cătălin Măruță, chiar înainte cu o zi ...
”Nu mai merge Pro TV-ul?” Cum a făcut mișto David de Cătălin Măruță, chiar înainte cu o zi să-și anunțe plecarea
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Vezi toate știrile
×