O companie uriașă a închis tot și pleacă din România. A încetat deja activitatea

Renera AG, companie elvețiană activă în domeniul energiei regenerabile, a decis să își înceteze operațiunile din România și să închidă toate firmele locale pe care le controla.

Hotărârea vizează șapte societăți comerciale înregistrate în țara noastră, măsura fiind consemnată oficial în Monitorul Oficial din 27 ianuarie.

O companie uriașă a închis tot și pleacă din România

Potrivit documentului public, decizia de retragere fusese adoptată încă din 5 septembrie, însă publicarea ei a avut loc abia la începutul acestui an.

„Având în vedere faptul că situația economică nu este faborabilă pentru continuarea activității, asociatul unic RENERA AG intenționează să își înceteze activitatea economică în România și, prin urmare, să lichideze societățile în care este acționar unic, fără numirea unui lichidator”, menţionează actul oficial.

Procesul de lichidare vizează toate cele șapte companii locale ale grupului, de la Renera One SRL până la Renera Seven SRL. Prima dintre acestea, Renera One, fusese înființată relativ recent, în anul 2023, semn că planurile inițiale ale companiei vizau o extindere accelerată pe piața românească.

Renera AG este cunoscută pentru activități în zona energiei regenerabile, incluzând dezvoltarea de proiecte, tranzacționarea de energie, consultanță și servicii de inginerie. Grupul are operațiuni în mai multe state europene, precum Elveția, Italia, Spania, România și Germania, iar retragerea din țara noastră marchează o schimbare semnificativă în strategia sa regională.

A încetat deja activitatea

În România, compania anunțase anterior proiecte de amploare. Conform informațiilor apărute în presă în 2024, Renera Energy demarase faza de dezvoltare pentru ceea ce urma să fie cel mai mare parc fotovoltaic plutitor din țară la acel moment. Proiectul prevedea construirea unei centrale cu o capacitate estimată de 50 MW pe o suprafață de 37 de hectare de apă în județul Brăila.

„Securizarea a 37 de hectare de teren în Brăila ne-a permis să atingem obiectivul de 250 hectare din Q1/2024 în România. Suntem încântați să demarăm faza de dezvoltare și să contribuim și mai mult la tranziția către energia regenerabilă în România”, declarau reprezentanţii companiei la acea vreme.

După aceste anunțuri, proiectul nu a mai avut evoluții publice, iar informațiile despre stadiul său au dispărut complet din spațiul public.

În paralel, Renera Energy obținuse în iunie 2024 o decizie favorabilă din partea CEISD, instituția responsabilă cu avizarea investițiilor străine directe în România. Aceasta permitea dezvoltarea unor parcuri fotovoltaice și a unor sisteme de stocare a energiei. Capacitățile exacte vizate nu sunt cunoscute, deoarece detaliile tehnice au fost clasificate în documentul publicat de Consiliul Concurenței.

CITEŞTE ŞI: Fabrica din România care se închide și dă afară peste 400 de angajați. Primele concedieri se fac în martie

Salariu de 3.600 de euro, refuzat de un român: „Nu este ceea ce caut eu”