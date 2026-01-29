Acasă » Știri » ”Nu mai merge Pro TV-ul?” Cum a făcut mișto David de Cătălin Măruță, chiar înainte cu o zi să-și anunțe plecarea

”Nu mai merge Pro TV-ul?” Cum a făcut mișto David de Cătălin Măruță, chiar înainte cu o zi să-și anunțe plecarea. Foto: Instagram @ David Maruţă

O ediție specială a podcastului lui Cătălin Măruță, prezentată de această dată de fiica sa, Eva, a scos la iveală un moment savuros petrecut cu doar 24 de ore înainte ca prezentatorul să anunțe oficial oprirea emisiunii sale după 18 ani.

În timp ce publicul încă nu știa nimic, în familia Măruță se filma un story care avea să devină ironic prin context: David, fiul lui Cătălin Măruţă, întreba în glumă „Nu mai merge Pro TV-ul?”, fără să bănuiască ce urma.

Momentul a fost povestit în podcast, unde Măruță a arătat și story-ul lui David, iar reacțiile celor doi au stârnit o notă de amuzament. Situația capătă și mai multă greutate având în vedere că gluma a fost făcută exact în ajunul anunțului oficial.

Familia Măruţă. foto: Instagram @ David Maruţă

Înainte ca discuția să ajungă la momentul viral, Eva l-a provocat pe tatăl său să explice cum a trăit ultimele ore înainte ca vestea să fie făcută publică. Atmosfera a fost una relaxată, cu mult umor, iar Măruță a povestit totul cu detașare, lăsând-o pe Eva să conducă dialogul.

Cătălin Măruță: „Vrei să le spunem oamenilor că povestea asta? Anunțul public și oficial că emisiunea se întrerupe, a fost pe data de 12 ianuarie. Pe data de 11 ianuarie, duminică, unde am fost noi? La biserică. Și David era în mașină. Tu știi video-ul cu David? Uite, o să-l punem aici. Eu dădeam zăpada afară, iar David era în mașină și făcea un story.”

(n.r – în story) David: „Nu mai merge Pro TV-ul?

Cătălin Măruță: „Nu mai merge, dom’le.

David: La Antena ați încercat?

Cătălin Măruţă: Era închis.”

Cătălin Măruță: „Și noi ne-am amuzat foarte tare pe treaba asta. A fost filmat fix duminică, atunci când era zăpada aia foarte mare. Iar pe 12 a aflat lumea. A aflat lumea că gata, emisiunea, după 18 ani, una dintre cele mai longevive emisiuni, se oprește.

De asemena, Eva a relatat şi reacţiile primite în mediul social după ce anunţul a fost făcut public.

Cătălin Măruță: Ție… Te-au întrebat copiii la școală? Ți-au zis ceva?”

Eva Măruță: „Păi unii zic: «Eva, mi-au zis părinții» sau «Eva, am văzut că tatăl tău nu o să mai fie la emisiune, nu mai e la Pro TV». Și am spus: «Păi, fraților, a făcut deja majoratul. Nu ține o viață întreagă o emisiune. Trebuie și să se mai termine, trebuie și să se mai schimbe». Și m-au întrebat dacă a fost deranjat tatăl meu. Și am spus: «Nu a fost deranjat, pentru că a înțeles și el că trebuie să se închidă și pentru că, la un moment dat, trebuie să se termine. Nu trebuie să țină toată viața».”

”Ai fost pămpălău”. Momentul în care Eva l-a pus la punct pe Cătălin Măruță, fără nicio jenă

