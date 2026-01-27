Acasă » Știri » Cătălin Măruță se lasă de televiziune? Cu ce se ocupă acum, după ce a fost dat afară de Pro TV

Cătălin Măruță se lasă de televiziune? Cu ce se ocupă acum, după ce a fost dat afară de Pro TV

De: roxana tudorescu 27/01/2026 | 08:55
Cătălin Măruță se lasă de televiziune? Cu ce se ocupă acum, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cătălin Măruță se lasă de televiziune
Plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro Tv și desființarea emisiunii lui de 18 ani a luat prin surprindere o țară întreagă. După această ruptură bruscă, oamenii au început să se întrebe: ce urmează pentru prezentator acum? Jurnalistul a spus ce vrea să facă!

Emisiunea lui Cătălin Măruță va lua sfârșit pe data de 6 februarie, după 18 ani de difuzare. Acest anunț i-a întristat pe fanii uneia dintre cele mai longevive producții de la noi, iar speculațiile au început să apară.

Cătălin Măruță se lasă de televiziune?

După ce a confirmat ruptura de Pro TV, Cătălin Măruță a mărturisit că a fost ofertat de alte televiziuni, dar va rămâne în trust și își va focusa timpul asupra proiectelor din mediul online. Între timp, prezentatorul TV se ocupă de propriul podcast și își dedică timpul familiei.

„Vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră”, a transmis prezentatorul TV, în urmă cu ceva timp.

Recent, el a făcut o postare din pădure. Este binecunoscut faptul că Măruță este un adept al mișcării, iar plimbările alături de familie sunt dese. Într-o dimineața rece, prezentatorul TV le-a arătat fanilor că a ieșit la plimbare în pădure.

„În pădure, diminețile de iarnă nu sunt reci, sunt limpezi. Și te pun pe drumul bun toată ziua”, a scris Cătălin Măruță, pe Instagram.

Ce urmează să se întâmple cu oamenii din echipa „La Măruță” vezi AICI.

