Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta

De: Simona Tudorache 22/01/2026 | 11:10
Gabriela Cristea e dorită în locul lui Cătălin Măruță. Conform zvonurilor, bruneta ar fi în cărți pentru un viitor proiect la PRO TV. Postul din Pache Protopopescu ar vrea să atragă audiența pe viitor pe un format deja consacrat: Big Brother, prezentat la altă televiziune de Andreea Raicu.

Gabriela Cristea a fost la cârma mai multor show-uri matrimoniale, cum ar fi Noră pentru mama” „Te vreau lângă mine” și „Mireasa. Capriciile iubirii,emisiunea la care susținea că a renunțat pentru familie, deși adevărul îl știe doar ea. Cristea a mizat în ultima vreme pe activitatea din online, care îi aduce venituri deloc de neglijat. De curând, și-a luat, însă, o casă în Italia, iar în aceeași curte vrea să construiască o alta, cu o echipă de muncitori din România, deci poate spune că are nevoie de ceva finanțe în plus, așa că ar putea face o mișcare spectaculoasă în televiziune în acest sens. Totul este însă secret, Gabi nu spune nimic, iar PRO TV sondează piața.

Gabi Cristea, dorită la PRO TV

„De 3 zile m-am făcut una cu canapeaua, pentru că mă documentez pentru noua căsuță din Italia pe care urmează să o construim. Daaaaa, ați citit bine… să o construim. Pe scurt, ne-am dat seama ca proiectul de renovare a conacului nostru din Abruzzo este unul care nu o să se termine prea curând și ar putea să dureze până la 3 ani (având experiență construcție casei noastre din Corbeanca), drept urmare ne-am hotărât să construim pe terenul nostru o altă căsuță muuuult mai mică (2 dormitoare, living, bucătărie și o micuță piscinuță), pe structură ușoară din lemn, pentru că ne dorim să ne bucurăm cât mai repede de achiziția noastră. Am făcut câteva simulări cu AI-ul și îmi place ce a ieșit ”, a scris vedeta, pe Facebook.

Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea?

Cătălin Măruță a susținut acum, la final, că își dorea de mai multă vreme o schimbare, dar pare că lucrurile nu au stat chiar așa. Măruță a fost chemat la o discuție cu Aleksandras Cesnavicius, CEO Pro TV, la o altă întâlnire, membrii echipei erau anunțați să-și caute alte proiecte, conform Gândul. Măruță pare dezamăgit de felul în care au evoluat lucrurile, dar pare că traseul lui era deja trasat. Gabi Cristea a participat la Cozonacul de aur, ca membră a juriului la sfârșitul anului trecut, iar prezența ei în emisiunea lui Cătălin Măruță pare că nu a fost întâmplătoare. Șefii au vrut să o urmărească înainte de a lăsa pe umerii ei o mare provocare.

