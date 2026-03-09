Gabriela Lucuțar, acuzații grave după ce fiica ei ar fi fost hărțuită. Cazul a ajuns la poliție, dar dosarul a fost clasat

Invitată la Dan Capatos Show, Gabriela Lucuțar, supranumită „Regina Întunericului” a vorbit despre problemele prin care trece familia ei. „Regina Întunericului” susține că fiica ei, elevă în clasa a șaptea, ar fi fost hărțuită de un băiat mai mare cu doi ani, care locuiește în același cartier. Numele fiicei Gabrielei Lucuțar a fost scris chiar pe zidul școlii la care aceasta învață, alături de niște termeni care nu îi fac deloc cinste! Situația a ajuns chiar și în atenția autorităților, iar adolescenta a fost audiată în cadrul unei anchete. CANCAN.ro are toate detaliile!

Gabriela Lucuțar spune că momentul audierilor a fost extrem de dificil pentru copilul ei. Femeia nu a înțeles de ce fiica ei a fost chemată de două ori să povestească același lucru, în condițiile în care ea este victima în acest caz. Vezi emisiunea integrală aici!

„Copilul a fost audiat prima dată, a fost audiat și a doua oară și nu am înțeles de ce a fost audiată și a doua oară, pentru că copilul meu era victimă, nu era altceva. A mers și a doua oară, dar copilul a refuzat să meargă, a spus: mami, nu vreau să mai trec prin așa ceva și să povestesc ce deja am mai povestit o dată.”

Potrivit Gabrielei Lucuțar, fiica ei a fost profund afectată de întreaga situație. Adolescentei i-a fost foarte greu să retrăiască momentele prin care a trecut, mai ales în fața anchetatorilor. Lucuțar ne-a spus că a încercat să afle dacă și ceilalți copii implicați în acest conflict au fost audiați în același mod. În schimb, susține că nu a primit aproape nicio explicație din partea autorităților.

„Am mers și am întrebat și eu ce s-a întâmplat și cum au fost ceilalți copii audiați și dacă au fost audiați cum a fost și copilul meu. Mi s-a răspuns că nu-mi pot da informații anul acesta și atunci am înțeles că nu pot să aflu nimic.”

Regina Întunericului: „Am avut încredere în poliție și am așteptat să se rezvole”

Gabriela Lucuțar a povestit și că a încercat să afle detalii despre caz pe cont propriu. „Regina Întunericului” spune că a făcut inclusiv apeluri publice pentru a lua legătura cu părinții copiilor implicați, în speranța că vor putea discuta situația direct între familii.

„Am fost foarte supărată, pentru că am încercat să aflu ceea ce era de drept să aflu, nimic altceva. Am vrut doar să știu ce se întâmplă în dosar, dacă i-au găsit, cum îi cheamă. Am făcut apel și la televizor atunci și am rugat părinții să mă contacteze, pentru că era normal să rezolvăm această situație și noi între părinți. Eu nu vreau nici să ies la televizor cu speța asta, nici să fac tam-tam pe lucrul acesta. Am avut încredere în poliție și în parchet și am așteptat să se rezolve.”

Lucrurile au luat însă o turnură neașteptată atunci când Gabriela Lucuțar a primit răspunsul oficial de la Parchet. Potrivit documentului, dosarul a fost clasat deoarece minorul implicat nu îndeplinește condițiile legale pentru a răspunde penal.

„Potrivit articolului 27 din Codul penal, nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de minorul care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal. Având în vedere faptul că pentru minorul cu vârsta sub 14 ani operează prezumția absolută în sensul lipsei discernământului, minorul nu va răspunde penal. Propun clasarea cauzei penale privind plângerea formulată de Badea Gabriela, în care au fost efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de hărțuire.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

