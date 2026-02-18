Acasă » Știri » Gabriela Lucuțar, supărată pe fostul soț. Ce refuză să facă pentru copiii lor: „Nu am știut lângă cine am stat 20 de ani”

Gabriela Lucuțar, supărată pe fostul soț. Ce refuză să facă pentru copiii lor: „Nu am știut lângă cine am stat 20 de ani”

18/02/2026
Gabriela Lucuțar, sau Regina Întunericului, așa cum este cunoscută, a mărturisit la Dan Capatos Show că a făcut tot ce a putut să-și salveze căsnicia pentru binele copiilor săi. În ciuda eforturilor, relația s-a destrămat, iar divorțul a devenit inevitabil. În premieră pentru CANCAN.ro, Regina Întunericului a explicat că principala ei grijă a fost să își protejeze copiii și să păstreze stabilitatea lor emoțională.

Divorțul a fost complicat din cauza refuzului fostului soț. Procesul ar fi putut fi simplu, dar bărbatul nu a colaborat. Gabriela a povestit cum a fost nevoită să meargă la notar pentru partaj și pensie alimentară. Tensiunile au făcut ca o rezolvare rapidă să fie imposibilă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am încercat cu fostul soț. Eu personal am încercat să fim din nou ce am fost înainte. Am ajuns în instanță pentru că soțul meu nu a vrut să divorțăm. După care să fie lucrurile mai ușoare și mai simple, am hotărât să mergem la notar. S-au stabilit toate lucrurile, toate detaliile legate de un divorț cu minori. Mai departe, faptul că fostul meu soț nu se implică așa cum ar trebui să o facă un tată… despre asta este vorba. Nu te-ai despărțit de copiii tăi. Eu am fost foarte surprinsă, mi-am dat seama că nu am știut lângă cine am stat 20 de ani. Nu mă așteptam să nu se ocupe de copii, strict de copii, de nevoile lor și nu vorbesc despre partea financiară. Nu se ocupă sentimental de copii.”

Gabriela Lucuțar, supărată pe fostul soț

Lucuțar a declarat că trebuie să compenseze lipsa tatălui. Ea se ocupă de educație, atenție și sprijin emoțional, știind că absența lui poate avea efecte pe termen lung. Gabriela este conștientă că adolescența va fi o perioadă delicată, iar copiii au nevoie de stabilitate și ghidare.

„Din fericire, copiii sunt bine. Încep să suplinesc tot ce înseamnă lipsa tatălui. Sunt frumos educați pentru că mă ocup de educația lor. Dar cred că lipsa tatălui îi va afecta.”

Regina Întunericului a explicat că absența fostului soț din viața copiilor afectează și dezvoltarea emoțională a acestora. Gabriela susține că este mai important sprijinul emoțional al părintelui, iar pe locul doi vine cel financiar.

„Cred că absența tatălui la vârsta asta… La orice vârstă, de fapt, este destul de grea.”

Gabriela Lucuțar a spus că micuții sunt prioritatea ei absolută. Chiar dacă a trecut printr-un divorț complicat, Gabriela este hotărâtă să le ofere stabilitate, iubire și educație de calitate.

„Sunt copii, sunt bine, sănătoși. Eu sunt bine, îmi văd de treaba mea, nu știu nimic de el.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Regina Întunericului îl îngroapă din declarații pe fostul soț! Gabriela Lucuțar: „El nu se mai implică din niciun punct de vedere”

Fiica Gabrielei Lucuțar a ajuns pe masa de operație, după o provocare bizară de pe TikTok: ”Nu am știut ce să fac!”

