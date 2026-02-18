Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”

O tragedie a lovit zona lacului Tahoe, în Statele Unite, marți, când o avalanșă a surprins un grup de schiori în timpul unei expediții montane. Opt persoane și-au pierdut viața, în timp ce șase au reușit să supraviețuiască, iar o persoană este încă dispărută, deși autoritățile consideră că nu a supraviețuit. Echipele de căutare și salvare se confruntă cu condiții dificile, vizibilitatea fiind aproape zero din cauza ceții și a terenului instabil.

Șeriful din comitatul Nevada a explicat familiilor persoanei dispărute că operațiunea a trecut de la salvare la recuperarea trupurilor, un mesaj dificil de transmis celor apropiați.

Avalanșa a avut dimensiunea aproximativă a unui teren de fotbal, iar supraviețuitorii, cu vârste între 30 și 55 de ani, au fost găsiți în siguranță după ce s-au adăpostit într-o zonă împădurită și au așteptat ore întregi intervenția echipelor de salvare.

Avalanșa a ucis mai multe persoane

Incidentul s-a produs în jurul orei 11:30, la scurt timp după ce grupul părăsise mai multe cabane din zona Frog Lake, unde începuse expediția de trei zile. Inițial, se credea că 16 persoane participă, însă s-a confirmat că una s-a retras înainte de accident. Echipele de căutare s-au mobilizat imediat, folosind inclusiv schiuri pentru a traversa terenul acoperit de zăpadă instabilă și risc de avalanșă.

Supraviețuitorii au reușit să contacteze autoritățile prin mesaje satelitare de urgență. Doi dintre ei au fost răniți și transportați la spital, însă starea lor nu le pune viața în pericol. Cadavrele victimelor rămân la fața locului, unde riscul producerii unor noi avalanșe împiedică recuperarea imediată a tuturor trupurilor.

Șeriful comitatului a precizat că operațiunea de recuperare va continua doar când condițiile meteorologice se vor îmbunătăți, iar echipele sunt hotărâte să recupereze toate victimele în siguranță.

„Am discutat cu familiile persoanelor care sunt încă dispărute și le-am informat că misiunea noastră a trecut de la salvarea la recuperarea cadavrelor”, a declarat reporterilor șeriful din comitatul Nevada, Shannan Moon.

